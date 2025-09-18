岐阜県出身の歌手・LiSA（38）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。大物ミュージシャンとの2ショット写真を披露した。

LiSAは「岐阜の大スター先輩、黒夢さんのZepp Tour 『CORKSCREW 2025』に行ってから、ひどく後遺症におかされてる」と告白。「黒夢さん、なんて最高なんだ。岐阜はなんて大スターを産んでくれたんだ…！！」と伝えた。

「そして、この時代にこのライブを体感させてもらえるなんてなんて幸せなんだ…！最高すぎるときって最高しか出てこない」と、ロックミュージシャンの清春との2ショット写真を公開。「最強にかっこよかった。清春さんが一緒にお写真撮ってくださった…！宝…！ありがとうございました」と感謝した。

またハッシュタグで「サマソニの時間まるかぶりだったのに私は行きたいタイムテーブル黒夢さんに丸つけてた」「わたしも土岐のアウトレット行きます」と添えた。

この投稿にフォロワーからは「え！？え！？3度見しました！！！清春様！！！」「岐阜の2大スターや」「岐阜のカリスマ」「大好きなお二人のツーショット」「どちらも大スターでしょ」などの声が。

また他に「清さん…僕の学生時代の最推しのロックスターと、今の最推しりっちゃん…最高」「えっ土岐のアウトレット清春さんいらっしゃるなら行かなあかんやつです」「清春さん、モトリーのTシャツ着てはる」「清様きゃわ」などのコメントが集まった。