◇MLB ドジャース5-0フィリーズ(日本時間18日、ドジャースタジアム)

ドジャースは投打かみ合いフィリーズとの3連戦最終戦に勝利。大谷翔平選手は51号ホームランで貢献しました。

先発のブレーク・スネル投手は初回を三者凡退、2回も2つの三振を奪うなど完璧な立ち上がりでフィリーズ打線を抑えます。

攻撃陣は2回、先頭のフレディ・フリーマン選手が先制のホームランを放ち、1点を先制。さらにこの回打線がつながり、2アウト1、3塁のチャンスを作ると、ベン・ロートベット選手のタイムリーでさらに1点を挙げ、2-0とします。

4回にも1点を追加したドジャース。スネル投手は3回に初めてランナーを出すものの、7回までフィリーズ打線相手に毎回の三振を奪う投球を披露。7回112球を投げ、2安打12奪三振、無失点の好投を見せ、マウンドをアレックス・ベシア投手に託しました。

8回をベシア投手が無失点、9回はタナー・スコット投手が投げ無失点リレーを見せ、ドジャースがフィリーズとの3連戦最終戦に勝利し、3連敗を阻止しました。

なお、大谷翔平選手は8回に51号ソロを放ち、前日の試合に引き続き2戦連続のホームラン。この日リーグトップ53本塁打のフィリーズ・シュワバー選手がノーヒットだったため2人の差が2本となりました。