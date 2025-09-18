¡ÚÄáÎµÎÏ»°ÏºÏ¢ºÜ¡ô£·¡Û¿·½½Î¾¤â£±¾ì½ê¤Ç´ÙÍî¡¡»Õ¾¢¤Î¶µ¤¨¤Ç·Î¸Å¤·²á¤®¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä
¡ÚÂè£·£±Âå²£¹Ë¡¡ÄáÎµÎÏ»°Ïº¤Îµ°À×¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡¦²»±©»³¿ÆÊý¼«ÅÁ¡Ê£·¡Ë¡Û£²£°£°£µÇ¯£¹·î¤Î½©¾ì½ê¡£ÅìËë²¼£µËçÌÜ¤Ç£µ¾¡£²ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÌç¤·¤Æ²¿¾ì½ê¤«¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢·»Äï»Ò¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç´Ø¼è¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö£´¡¢£µÇ¯¤Ç½½Î¾¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÂç¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö£µÇ¯°ÊÆâ¡¢£²£°¡¢£²£±ºÐ¤Ç´Ø¼è¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÆþÌç¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£´Ç¯¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï£²£°ºÐ¡£Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤è¤ê£±Ç¯Áá¤¯Ã£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ÏËëÆâ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤ÀÅö»þ¤Ï¡¢²£¹Ë¤äÂç´Ø¤Ê¤ÉÁ´¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÆþÌç¤·¤¿»þ¤«¤é¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£Ì´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ëë²¼¤È½½Î¾¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ»Î¤ÎÂÔ¶ø¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø¼è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËè·î¤ÎµëÎÁ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÕ¤±¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢Éô²°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½½Î¾¤ÎºÇ½é¤Î¾ì½ê¤Ï´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¼¼¤ËÆþ¤é¤º¤Ë¼ã¤¤½°¤È°ì½ï¤ËÂçÉô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤Î¸Æ¤ÓÊý¤â°ì½ï¡£·»Äï»Ò¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ø´Ø¼è¡Ù¤È¸Æ¤Ö¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢Ì¾Á°¡Ê¥¢¥Ê¥ó¥À¡Ë¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»Äï»Ò¤¿¤Á¤â¿ÍÁ°¤Ç¤Ï»ä¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ö´Ø¼è¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÑ¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤º¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢µï¼¼¤Ï»Õ¾¢¤Î°æÅû¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆµÕËÈ¡Ë¤«¤é¡Ö´Ø¼è¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½½Î¾£²¾ì½êÌÜ¤«¤é¤Ï¸Ä¼¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·½½Î¾¤ÇÎ×¤ó¤À£°£µÇ¯£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ï£µ¾¡£±£°ÇÔ¤ÎÂçÉé¤±¡££±¾ì½ê¤Ç´Ø¼è¤«¤é´ÙÍî¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È²ù¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÄ´À°¤Î¤ä¤êÊý¤â¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¾ì½êÃæ¤ÏÄ«·Î¸Å¤«¤éÌÜ°ìÇÕ¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¼èÁÈÁ°¤Ë¤âÀº°ìÇÕ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Éô²°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤âÍ¼¿©¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤¯¤é¼ã¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÂÎ¤¬»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¾ì½ê¤ÎÁ°È¾¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö»Ä¤ê¤Î£±½µ´Ö¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Åö»þ¤Î»Õ¾¢¤Î¶µ¤¨¤Ç¤·¤¿¡£·Î¸Å¤ÇÌÜ°ìÇÕ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡ÖÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡¡´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ÊÊ¬ÉÔÁê±þ¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¯¤¸¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Íâ¾ì½ê¤ÇËë²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»ä¤Ï£±¾ì½ê¤Ç½½Î¾¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢£´¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤Ä¤¤¤Ë¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£