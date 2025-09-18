元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さん（28）が2025年9月17日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告し、現在の心境をつづった。

「最近はゆっくり過ごしてます」

渡邊さんは「緑に囲まれてデトックス！」と切り出し、「仕事を再開してから夏までずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます」と近況を報告した。

このところは「以前に比べ、体力がなくなってしまったし、まだ調子に波があって」とし、「波がプラスに大きく振れた後、同じ分だけマイナスに向かってしまうのを何度も繰り返してきたので（これ精神疾患になったことのある方ならよくわかるはず...）、それを避けるためにも、今は詰め込みすぎない働き方を心がけてます！」とつづっていた。

また、「大好きな友人と遊びに行ったり、ご飯を食べたり、たくさんの喜びをひとつひとつ噛みしめられる時間があること、本当に幸せだー」と前向きに語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、メガネをかけ、赤いインナーをあわせた白いノースリーブ姿。庭園がみえる和室で、ピースサインをして笑顔をみせていた。