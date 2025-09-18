相手を見下すことで自分が優位に立った気になっているマウント夫・賢治との生活に、妻の京子は疲れ切っていた。それでも娘のために家庭を守ろうと必死だった京子は、娘のある行動で、離婚を決意する。■娘の前で妻を見下す夫京子は会社で昇進したのです。帰宅するとすでに夫が帰っていました。「もう帰ってたんだ」と言うと…夕食後、京子は夫に話があるといって呼び止めました。そして…

子どもの前であんな言い方しなくても…と京子は思っていました。夫の賢治が優しかったのは結婚する前まで。怒鳴り声を聞いた娘が起きてきてしまいました。■娘が参観日でまさかの発言帰り道、どうしてあんなことを書いたのか娘に聞く京子。私はあなたの召使じゃない、と京子が反論すると…義母にまでひどいことを言われ、京子は本当に我慢の限界に。離婚を切り出した京子でしたが、果たして賢治は…？こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年6月26日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「見事なモラ夫」まず夫の賢治に対するコメントです。

・これまた、見事なモラ夫。バカなモラ夫よ、本当の「出来る人」は「包容力がある」「腰が軽い（フットワークがある）」「周囲の人達に思いやり、気遣いができる」ことがある人を言うんだぞ！



・デキる男は、先に帰ってきたら食事作って待ってるのよー。



・魅力のないイヤミったらしい男は願い下げだよね。料理ひとつ作れないならでかい顔するなっての。



・この旦那、自分の支度、自分でできないの？ もしかしてお着換えもママにやってもらわないとできないかな？ 幼稚園の娘ちゃんと同じレベルか〜。



・オレを頼ろうとするんじゃねぇよって言いつつ、ハンカチは前の日に用意しておけって、妻を頼ってるのってなんかオモシロい。



・時代錯誤も甚だしい旦那だね。子どもの前で母親を下げる発言、ほんとにやめてほしい。



・聞いているこっちが恥ずかしくなるくらい、生まれてくる時代を間違えている男がおるな。



・仕事、才能、人間関係、資力。何も恵まれない男ほど家で家族に威張る。



・お金云々ではなく、とにかく自分の支配下にしておきたいとか、そんなんかな。嫁が自分より稼いできてたら、それはそれで「俺より稼ぐんじゃねぇ！ 生意気だ」と言いそうじゃない？ 面倒くさっ。

賢治が時代錯誤という意見、もっともですね。そんな父親の言葉に影響を受けてしまった娘に対しても厳しい意見がちらほら。

・父兄参観日に、自分の母親の悪口を作文で発表するなんて、この子も大して、お利口さんではないね。



・娘ちゃん。ママを悲しませちゃ、ダメだよ。理由は、娘ちゃんが今いるのは、ママが「君」を頑張って産んだからだよ。君は、優しい子だから、絶対に「言って良いこと、言ってはいけないこと」をキチンと考えて、行動してくださいね。



・娘、あの内容の作文聞かされて母親が平気だと思うの？ あなたを責めるのはお門違いかもだけど、「どうして泣いてるの？」はないでしょ！



・子ども、しっかりと洗脳されちゃってるね。長い時間を過ごす母親側の影響がないのも珍しいけど、母親がきちんと対処してこなかったからかな。ここからはしっかり子どもを守らないと、お友だちにも「こんなこともできないの？ ダメだな」とか酷い言葉を言いそう。

読者の体験談も届きました。

・うわーまったくうちの旦那と同じセリフ。まじでこれ腹立ちますよ。ちなみにうちの子どもたち、旦那の話す内容が理解できるようになった小学生から、パパ嫌いに変わっていってます。全員に嫌われるのも時間の問題…。



・我が父なんぞ、子どもが何が問題起こすたびに「お前の育て方が悪いからだ！」と怒鳴ってました。それも当の子ども（私）の目の前で。



・夫の悪口をこどもに吹き込む母親が多いのも問題。自分の母親がそうだった。



・私の旦那もここまでではないけど、モラ夫で、私のことを見下して子どもたちにも言ってる。いつか復讐してやりたいくらい。



・この夫婦、うちの親に似ている。私がこの娘みたいなことをしたら「恥をかかされた」とか「親を馬鹿にするな」って母親にびんたされてきた。ストレスのはけ口にしないだけこの主人公は立派（？）だよ。

京子から離婚届けをつきつけれた賢治はどんな行動に出るのでしょうか。(田辺香)