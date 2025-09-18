浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１８日、ホーム鹿島戦（２０日・埼スタ）に向けた取材に応じた。前節Ｇ大阪に敗れて８位に後退し、２位鹿島との勝ち点差は８。鹿島とはリーグ戦で７試合連続でドローが続くが、優勝争いに食らいつくためには勝利が必要な一戦に向け「鹿島戦がクラブ、サポーター、我々にとってどれほど重要な試合なのか。たくさんの要素を考えても、勝たなければいけない試合。浦和にとって、ホームゲームはよりオープンな試合になることが多い。攻撃のプレーも、より勇敢なものが見られる。今週の選手たちを観察し、スタメンを決めますが、前半と後半で違った流れになるであろうと予想を立てながら、それを選びたい」と話した。

Ｇ大阪戦では終盤の失点で敗戦し「今シーズンは最後の１０分で苦しんでいる。Ｇ大阪戦で、８０分以降の失点が１３点目でした。そこが改善できれば、順位もよくなっていく」と話した指揮官。しかし選手たちは、ショッキングな敗戦から「今週の練習初日から、メンタル的にいい反応を見せてくれています」と言う。今週はＧ大阪戦で、ショートカウンターから裏へのラストパスが出なかった点などを修正するトレーニングを実施。またベースとする４―２―３―１から、４―４―２へと変更した際の練習時間も増やしているという。「イサク（今夏加入のＦＷキーセテリン）がきてから、典型的な２トップの４―４―２も使用しています。相手にとって危険な存在になっている。４―４―２で練習することも今は増えています。練習を見ていても、点を取るためのいいオプションになる。２年前のカンテもそうであったように、イサクもＪリーグに順応する時間が必要ですので、そこはじれずに見ていきたい」と話した。

１８日時点で約５万９０００枚のチケットが発券されており、リーグ戦では２０１８年９月の神戸戦（５万５６８９人）以来、７年ぶりの５万５０００人超えの可能性がある鹿島戦。スコルジャ監督は「まず、いかに点を取って勝つかだけを考えたいと思います。優勝という夢に向かっていくなら、引き分けでは十分ではないかもしれない。いかにして勝つかを考えないといけない」とうなずき、大一番へ静かに闘志を燃やした。