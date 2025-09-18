関東地方では各地でゲリラ雷雨が発生しています。茨城県では土浦市を中心におよそ1万軒が停電となっています。

記者

「宇都宮市内です。突然、雨が降り出し、道路が川のようになっています」

関東地方では、暖かく湿った空気や日中の気温上昇などの影響でゲリラ雷雨が発生し、各地に影響が出ています。

記者

「午後2時の茨城県水戸市です。ものすごい雨が降ってきました。前方に走るトラックがかすんでよく見えません」

茨城県ひたちなか市を走るひたちなか海浜鉄道によりますと、午後2時すぎから大雨の影響で湊線の全線が一時運転を見合わせました。

また、原因は分かっていませんが、茨城県内では土浦市を中心に午後3時34分現在、およそ1万軒が停電となっています。

局地的な雨は今夜にかけて続く見込みで、あす午前6時までの24時間に予想される雨量は多いところで、東京地方や埼玉県と栃木県の北部と南部などで100ミリ、茨城県の北部と南部、千葉県の北西部と北東部などで80ミリとなっています。

引き続き低い土地の浸水や河川の増水・氾濫などに警戒が必要です。