気象予報士の穂川果音さんが、夜景の中ビールを楽しむ写真を投稿しています。

【写真を見る】【 穂川果音 】 “ビールとポテト最高” オクトーバーフェストで頬張って満面の笑み “限定ビールを楽しみにしているよ〜”





穂川さんは、細い肩紐で吊られたグレーと白のチェックのキャミソールワンピースで肩とデコルテを露わにした姿で、東京タワーを背景にビール片手にご満悦の笑顔を見せている写真を投稿。





さらに、こちらを向いてポテトを頬張る写真まで投稿していて、ちょっと日焼けしたような肌と共に、健康的な食欲がこちらに伝わってきます。穂川さんは「ビールとポテトとの組み合わせ最高」「気づいたら無心で食べていました笑笑」とテキスト。









穂川さんは「毎年行ってる芝公園で開催されているオクトーバーフェスト」「9月23日まで」と紹介していて「限定ビールを飲むのを楽しみにしているよ〜」と、ビール愛好家らしい一言と「#beerlover」というハッシュタグまで追加しています。









フォロワーからは「いいじゃん最高だね旨そう」「最高の組み合わせ」「ソーセージも気になるね」という飲んべえさん食いしん坊さんからの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】