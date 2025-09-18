太平洋戦争の後、米国の統治下から本土復帰へと向かう沖縄の激動の時代を生きる若者たちを描いた映画「宝島」が、１９日から公開される。

大友啓史監督は「我々が目を向けてこなかった時代の沖縄で何があったのか、追体験できるような映画を作りたかった」と話す。（吉田清均）

１９５２年の沖縄・コザで、米軍基地に侵入して物資を略奪する「戦果アギヤー」と呼ばれた若者たちのリーダー、オン（永山瑛太）が、基地を襲撃した夜、消息を絶つ。６年後、オンの手がかりを探すため、元メンバーで親友のグスク（妻夫木聡）は刑事になる。オンの弟のレイ（窪田正孝）、恋人だったヤマコ（広瀬すず）とともに、沖縄を大切に思うオンの意志を継ぎながら、失踪を巡る真実に迫っていく。

２０１９年に直木賞を受賞した真藤順丈（じゅんじょう）の同名小説が原作。グスクは沖縄の人々を守りたいと思いながら、オンの情報を得るため、米兵とも良好な関係を築こうとする難しい役どころで、妻夫木は「正義とは何かをずっと突きつけられているようだった」と振り返る。

同じくコザの町が舞台の０６年の映画「涙（なだ）そうそう」で主人公を演じた縁もあり、思い入れは特に強かった。

撮影前には集団自決があったガマ（洞窟）などを巡り、佐喜眞（さきま）美術館（沖縄県宜野湾市）では悲惨な地上戦を描いた絵画「沖縄戦の図」を見た。「大好きなコザだからこそ、本来向き合わなければいけなかった部分を、どこか見て見ぬふりをしていた。今作に臨むにあたって、本当の意味での覚悟ができた気がした」と明かす。

映画のハイライトは住民の暴動シーンだ。ある事故をきっかけに米軍への不満が爆発。群衆が車をひっくり返し、火を放ちながら基地前に押し寄せる。妻夫木は、当時の暴動に参加した人から「怒りという言葉だけで終わらせないで」と告げられたという。「参加した人それぞれに違う感情が小さなともしびとなって燃え上がる。完成した映像を見て、『俺たちはここにいる。生きている』っていう存在証明の叫びだと感じた」

映画化は、それまで培われた秩序やルールが崩れ、大国のむき出しの権力から守ってくれる存在もなかった時代の沖縄を生き抜いた人たちの感情を、探り当てようとする作業だった。大友監督はグスクやレイ、ヤマコについて、「怒り、やるせなさを背負った何十万人もの声なき沖縄県民の代弁者だ」と位置づける。

「戦争が遠い時代のものになってしまった今、戦争の残酷さよりも、その後の人々の暮らしに戦争がどんな影響を与えるのかを、登場人物の心情を中心に描いた方が我々には想像しやすいのではないかと思った」と語った。