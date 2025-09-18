東西6クラブが激突する『KOBE RISING 2025』9/23開催…“夢のアリーナ”場外でもイベント

『りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン』の開幕が2週間後に迫るなか、9月23日（火・祝）には今年4月に開業したばかりの“夢のアリーナ”GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）にて、プレシーズンゲーム『KOBE RISING -2025-』が開催される。

B1とB2の東西を代表する6クラブが一堂に会す当日は、11時から大阪エヴェッサvsアルバルク東京、15時から滋賀レイクスvs茨城ロボッツ、19時から神戸ストークスvs千葉ジェッツがティップオフ予定。自由席では3試合通して観戦することができ、朝から晩までバスケ三昧の一日となりそうだ。

また、アリーナの外ではプレシーズンゲーム連動イベント「RISING BAYSIDE」も開催。舞台となるGLION ARENA KOBEは270°海に囲まれた立地で、敷地内の海側（南側）にあるTOTTEI PARKでは数量限定のオリジナルラベルビールの販売やキッチンカーが出店予定で、北側にあるTOTTEI PLAZAでは東西ブースター対抗のフリースローチャレンジゲームも開催される。これらのイベントは入場無料。オフコートも含め一日が楽しめる。

試合入場券はBリーグ公式チケット販売サービス『B.LEAGUE TICKET』で販売中。詳細は神戸ストークスのクラブ公式サイトまで。



