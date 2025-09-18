１８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。米利下げや円安などを手掛かりに日経平均株価が大幅高となり、投資家のリスク選好姿勢が強まったことが債券の重荷となった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げを決め、ＦＯＭＣ参加者による政策金利見通し（ドットチャート）では年内２回の会合（１０月と１２月）でも利下げするというシナリオが示された。ただ、パウエルＦＲＢ議長が記者会見で大幅利下げ観測を牽制したことなどから同日の米長期金利が上昇し、この流れが東京市場に波及した。債券先物は朝方の売りが一巡したあとプラス圏に浮上する場面もあったが、米金利の低下余地が乏しいとの見方から追随買いは広がらず。株高を受けて投資家心理が上向くなか、相対的に安全資産とされる債券は再び軟化し、先物は午前１０時３０分すぎに一時１３６円４７銭まで下押した。その後は下げ渋る動きとなったが、きょうからあすにかけて開かれる日銀金融政策決定会合の結果や、あすの植田和男総裁の記者会見を見極めたいとして戻りは限定的。この日に自民党総裁選に出馬する意向を表明した高市早苗前経済安全保障相が、あすの会見で政策を発表するとしていることも買い手控えにつながったようだ。



先物１２月限の終値は、前日比９銭安の１３６円５６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．００５％高い１．５９５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS