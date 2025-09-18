いまからでも間に合う！横浜高島屋「亜土ちゃん おしゃれデパート」でゲットすべき限定アイテムは？
横浜高島屋8階では2025年9月22日(月)まで「亜土ちゃん おしゃれデパート」がオープン！日本の“カワイイ”文化の第一人者として知られる水森亜土さんの世界観を詰め込んだ期間限定ポップアップストアとあって、連日多くのファンで賑わっているという。残りわずかとなった今、絶対に見逃せないアイテムをまとめてお届け。
【画像】先行発売Tシャツをチェック
■先行発売Tシャツは色違いでそろえたくなるかわいさ
今回の目玉となっているのが、横浜高島屋限定の先行発売Tシャツ。全5種類のラインナップは、どれも2530円〜2750円という手頃な価格設定が魅力的だ。
特に人気を集めているのが、「お花の少女柄天竺Tシャツ」(各2530円／3色)と「音楽柄フレンチ袖天竺Tシャツ」(各2530円／3色)。どちらも3色展開なので、お気に入りのカラーを選んでみて。
ほかにも、ハイネックタイプやスーパーBIGシルエットでゆるっと着こなせるものなど、これからの季節に活躍するアイテムも要チェック。
先行発売Tシャツ
・「お花の少女柄天竺Tシャツ」(各2530円／3色)
・「音楽柄フレンチ袖天竺Tシャツ」(各2530円／3色)
・「水プリント柄天竺Tシャツ」(各2530円／2色)
・「ワンポイント柄ハイネックTシャツ」(各2750円／3色)
・「天竺スーパーBIGTシャツ2種」(各2750円／3色)
※デザインおよび価格は、予告なく変更となる場合あり
※数量に限りあり
■Web限定アイテムが実物で見られる貴重なチャンス
これまでオンラインでしか購入できなかった人気アイテムが、初めて店頭に登場！実際に手に取って質感やサイズ感を確認できるのは、ポップアップストアならではの醍醐味といえる。
「ワンプッシュボトル」(350ml：3300円、480ml：3630円)は、保温・保冷両対応で一年中使える実用性の高さが人気の秘密。軽量設計で持ち運びやすく、オフィスでもプライベートでも大活躍してくれそう。
意外な発見となりそうなのが、九谷焼アイテム。亜土ちゃんの“和”のデザインは新鮮で、「蕎麦猪口」(各3080円)や「豆皿」(各1980円)はプレゼントにも喜ばれるはず。ほかにもフランスをテーマにした「耐熱ラウンドマグ」(1780円)や「耐熱ティーポット」(3480円)など、日常使いしやすいアイテムがそろっている。
■日常をちょっと特別にしてくれる雑貨も充実
雑貨も充実のラインナップ。注目したいのが、モバイルグッズ 「USB／USB Type-C ACアダプタ 充電器」(各3278円)と「マルチリングプラス」(各1628円)。普段何気なく使っているスマホグッズも、亜土ちゃんデザインだと使うのが楽しくなりそう。
定番商品の「キーチェーン(全5種)」(各2530円)は、ふわっとした手触りで癒やされるアイテム。バッグに付けるとアクセントになってかわいいと好評だ。
「キャリーバッグ」(Mサイズ：各715円、Sサイズ：各605円)は、ギフト用としてはもちろん、普段ちょっとした荷物を入れるのにも重宝しそう。いろいろなデザインがあって選ぶのも楽しい。
シークレット商品の 「アクリルミラーシール」(9種＋シークレット1種：各660円)もチェック。スマホにぺたっと貼れば、身だしなみチェックができて便利かも。
■購入特典は高島屋限定デザイン！
1会計につき税込み1650円以上購入すると、高島屋のイメージフラワーであるバラが描かれた特別デザインの「オリジナルミニ缶バッチ」(全6種)をランダムで1点プレゼント。さらに、タカシマヤアプリのプレゼントクーポン提示で「オリジナルミニステッカー」もゲット可能。数量限定なので、早めの来場がおすすめだ。
■映え確実！フォトスポット＆複製原画展示
会場内には撮影OKのフォトスポットや複製原画の展示も。壁もディスプレイもすべてがフォトジェニックな空間は、SNS映え間違いなし。お気に入りのイラストと一緒に記念撮影を楽しんで。
残りわずかとなった「亜土ちゃん おしゃれデパート」。週末のおでかけ先に、ぜひ横浜高島屋へ足を運んでみて！
(C) ADO MIZUMORI
※掲載している商品が売り切れている場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
