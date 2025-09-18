ÂæÏÑËÌÉô¤ÇºòÇ¯10·î¤ËºÂ¾Ì¤ÎÃæ¹ñ²ßÊªÁ¥ ´Ú¹ñ¤Ë¤¨¤¤¹Ò¡¢²òÂÎ¤Ø
¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡ËËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÌîÌøÌ¨¤ÇºòÇ¯10·î31Æü¤ËºÂ¾Ì¤·¤¿Ãæ¹ñÀÒ²ßÊªÁ¥¡Öüª½§·¼¹Ò¡×¤¬17Æü¸á¸å¡¢²òÂÎ¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ë¤¨¤¤¹Ò¤µ¤ì¤¿¡£¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¹Ò¹Á¶É¤ÏÅ±µîºî¶È¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÄê´ü´Ö¿å¼Á¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤ÍÎ±øÀ÷¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
Æ±Á¥¤ÏºòÇ¯10·î29Æü¸áÁ°¤ËËÌÉô¡¦´ðÎ´¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¡¢Ãæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤Î漳½£¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÙÌòÍÑÂç·¿¥¯¥ì¡¼¥ó3´ð¤òÀÑºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äÂæÉ÷21¹æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ò¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åºÂ¾Ì¤·¤¿¡£¾èÁÈ°÷17¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤¿¡£
Á¥Æâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÅÌý280¥È¥óÍ¾¤ê¤Ïº£Ç¯1·î14Æü¤Ë²ó¼ý¤ò´°Î»¡£¥¯¥ì¡¼¥ó3´ð¤âº£·î¤Þ¤Ç¤ËÂçÉôÊ¬¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¡£Á¥ÂÎ¤Ï14Æü¸á¸å¤Ë¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¡¢²¹çÌó1¥«¥¤¥ê¡ÊÌó1.85¥¥í¡Ë¤Î¿¼¿å¥¨¥ê¥¢¤Ç48»þ´Ö¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¹Ò¹Á¶É¤Ï17Æü¡¢Æ±Æü¸áÁ°¤Ë¤¨¤¤¹ÒÍÑ¥í¡¼¥×¤Î»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Âè»°¼ÔÇ§¾Úµ¡´Ø¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥ÂÎ¤Î°ÂÄêÀ¤È¥í¡¼¥×¤Î°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸åÁ¥ÂÎ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤¨¤¤¹Ò¤µ¤ì¤¿¡£
º£¸å¤Ï¸½¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î»Ä³¼Ìó50¥È¥ó¤òÅ±µî¤¹¤ë¤È¤·¡¢¼þÊÕ³¤´ß¤Î´Ä¶¤ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤òÊÝ¸î¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÉ÷·Ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¦Ä«üª¡¢Í¾¶ÇÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
