

ヒト型ロボットの進化とともに開発企業への投資ブームが熱を帯びている。写真はユービーテックの最新機種「ウォーカーS2」（同社ウェブサイトより）

【写真】ユービーテックが香港証券取引所に上場した際の記念式典。

「ヒト型ロボット」の開発を手がける中国の優必選科技（ユービーテック）は8月31日、国際的な投資ファンドから10億ドル（約1471億円）の資金調達枠を獲得したと発表した。

香港およびアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビに拠点を持つ長期運用ファンド、インフィニ・キャピタルと戦略的融資契約を締結。インフィニ傘下のハイテクファンドを割当先とする新株や転換社債の発行、同ファンドからの現金引き出しなどの形式で資金を迅速に調達できるとしている。

関連産業に共同投資

インフィニは適切な時期にユービーテック株を追加取得し、最終的に持ち株比率5％未満の株主となる予定だ。さらに、両社はヒト型ロボットの関連産業への共同投資も進める。ユービーテックの中東市場進出をインフィニが支援し、現地に合弁会社を設立。ヒト型ロボットの大規模工場、研究開発センター、事業の地域統括本部などの設置を計画している。

ここ数年、インフィニは香港市場に上場する中国のハイテク企業に積極投資を続けてきた。その中にはAI（人工知能）画像認識大手の商湯科技（センスタイム）、法人向けAIソリューションの第四範式（4パラダイム）、EV（電気自動車）大手の比亜迪（BYD）などが含まれ、累計投資額は100億香港ドル（約1887億円）を超える。

インフィニがユービーテックへの資金調達枠供与を決断した背景には、ヒト型ロボットの開発企業に対する最近の投資ブームの盛り上がりがあるとみられている。



ユービーテックが今回獲得した資金調達枠は、2023年末の上場以降の累計調達額を上回る。写真は同社の上場記念式典（ユービーテックのウェブサイトより）

ユービーテックの副総裁（副社長に相当）で研究開発部門のトップを務める焦継超氏は、2025年8月に財新を含むメディアの取材に応じた際、資金調達環境の改善について次のように語っていた。

「わが社は2023年12月に香港証券取引所に上場して以降、複数回の株式割当増資などを通じて合計40億香港ドル（約755億円）超を調達した。その中で調達額が最大だったのは、直近（2025年2月）の株式割当増資による24億1000万香港ドル（約455億円）だ」

ブーム持続に慎重な見方も

投資ブームの過熱とともに、ヒト型ロボット開発企業の上場計画も相次いでいる。例えば2025年7月には、有力スタートアップの宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）が証券大手の中信証券をアドバイザーに指名し、IPO（新規株式公開）の準備に入ったことが明らかになった。

中国の国有投資会社でユニツリーにも出資している首程控股は、投資先企業のうち（ヒト型ロボット関連の）3〜4社が2026年に上場もしくは上場準備に入ることを期待している。



とはいえ、投資ブームの先行きに関して慎重な見方もある。「1つの業界から上場を果たせる企業数には限りがある。後発企業のIPOは次第に難しくなるだろう」。ユービーテックの焦副総裁はそんな予想を示し、次のように続けた。

「投資家はすでに（ブームの熱狂から）冷静さを取り戻しつつある。ヒト型ロボット業界の2番手グループの企業は、2026年中に収益モデルを確立しなければ生き残れないかもしれない」

（財新記者：杜知航）

※原文の配信は9月2日

（財新編集部）