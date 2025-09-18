ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

小さくても頼れる収納力！【ベンデイビス】の三つ折り財布がシンプル派メンズにおすすめ！Amazonで販売中！

カードポケットが3つあり、お札入れもサッと取り出しやすさも◎ 小銭入れは4つに仕切られているので小物や鍵の収納にも便利。 小銭入れはラウンドファスナーになっているので大きく開き取り出しやすい。味わい深い落ち着きのある財布。買い物が楽しみになる財布だ！

コンパクトなデザインながら、小銭やカードをしっかり収納できる三つ折りタイプの財布となっている。

ラウンドファスナー仕様の小銭入れは4つに仕切られており、小物や鍵の整理にも役立つ作りになっている。

カードポケットは3か所あり、1つにつき3〜4枚程度の収納が可能で、日常使いに十分な容量を備えている。

外装はフェイクレザー、内装はポリエステルを使用し、スタイリッシュで扱いやすい素材感に仕上げている。