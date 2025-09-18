ポケットにすっきり収まるスマート設計！【ベンデイビス】の三つ折り財布がAmazonで販売中！
小さくても頼れる収納力！【ベンデイビス】の三つ折り財布がシンプル派メンズにおすすめ！Amazonで販売中！
カードポケットが3つあり、お札入れもサッと取り出しやすさも◎ 小銭入れは4つに仕切られているので小物や鍵の収納にも便利。 小銭入れはラウンドファスナーになっているので大きく開き取り出しやすい。味わい深い落ち着きのある財布。買い物が楽しみになる財布だ！
コンパクトなデザインながら、小銭やカードをしっかり収納できる三つ折りタイプの財布となっている。
ラウンドファスナー仕様の小銭入れは4つに仕切られており、小物や鍵の整理にも役立つ作りになっている。
カードポケットは3か所あり、1つにつき3〜4枚程度の収納が可能で、日常使いに十分な容量を備えている。
外装はフェイクレザー、内装はポリエステルを使用し、スタイリッシュで扱いやすい素材感に仕上げている。
