ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたフィリーズとの試合後、今後のポストシーズンに言及。自身がリリーフとして登板する可能性だけでなく、外野守備につくことも視野に入れていることを明かした。

それを伝え聞いたデーブ・ロバーツ監督は「そういうことを言ってくれるのは素晴らしい」とチームファーストの考えを歓迎しながらも、実現に向けては否定的な考えを示した。



■「行けと言われたら……準備したい」

■「実現するかどうか分からない」

大谷は自身がリリーフを担う可能性について、「色々な人と色々な話をして、そういう話も出た」と明かし、PSにおける起用方法について、すでに球団と意見交換していることを示唆した。ドジャースはブルペン陣が不調のため、PSでは大谷を抑えに回すプランが浮上。ただ、アンドリュー・フリードマン編成本部長とロバーツ監督が先日、「オオタニは先発として考えている」と揃って発言したことで、“リリーフ・大谷”は消滅したものと思われていた。しかし、本人の口から「行けと言われたら、どこでも行けるように準備したい」という趣旨の発言が出たことで、リリーフ登板の可能性が残された。また、大谷はさらに踏み込み、「もしリリーフで行くことになれば、その後、外野を守らないといけない状況もあると思う」などとコメントし、自らが外野守備につくパターンにも言及した。現行のルールでは、DHがリリーバーとして登板した場合、その時点でDH解除となり、打者としてラインナップに残ることはできない。残るためには、野手として守備につく必要がある。大谷の打撃を試合途中で失うことは、チームにとって大きなリスク。そのためリリーフ起用には慎重な声が多かったが、大谷自身が外野守備に前向きな姿勢を示し、リリーフを終えた後もラインナップに残るというプランがあれば、救援に回ることも現実味を増してくる。ただ、大谷のコメントを伝え聞いたロバーツ監督は「ショウヘイは我々がチャンピオンを勝ち取るための力になりたいと思っている。だから、個人的には（外野手プランは）大歓迎だよ。ただ、実現するかどうかは分からないな。何しろ彼は（今季）外野を守ったことがないからね。でも、チームが必要とすることなら何でも受け入れてくれる姿勢は本当にありがたい。とはいえ、どういう形になるかまだ分からない。とにかく、彼は今シーズン1度も飛球を捕ったことがないから」と否定的な考えを隠さなかった。大谷は日本ハム時代、外野手として62試合に出場し、エンゼエル時代も7試合守った。PSではどんなプランが披露されるのか。ロバーツ監督の決断にも注目が集まる。



