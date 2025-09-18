「光学迷彩」というワードでピンッと来た方も多いはず。

漫画/アニメ『攻殻機動隊』に登場する、服に周囲の風景を映し出すことで利用者の姿を隠す技術「光学迷彩」。その技術の再現を目指して東京大学・慶應義塾大学の研究者たちが開発した「GHOSTGRAM」という特許技術が、 株式会社EVISIONに譲渡されたことが発表されました。

光学迷彩が市販される未来がやってくる…かも？

EVISIONはこれまでにも舞台などにこの技術を利用しており、『VR能攻殻機動隊』といった作品を生み出しています。

研究の分野から企業領域に特許技術が譲渡されたということは、より自由に技術が利用しやすくなったということですね。今後さらにバージョンアップしたり、その技術が建物や物体に応用され始めると日常は大きく変わってきそうです。

車の車内に応用すれば、死角を減らしてより安全なドライビングができる車が誕生するかもしませんし、建築に応用すれば景観を壊さない建物が作れたり、応用先はたくさんありそうです。

もし、もっと個人の道具にも光学迷彩が普及したら…なんて想像が膨らんじゃいます。そんなSFだと思っていたテクノロジーがどんな姿で目の前に現れるのか楽しみです。

というか「光学迷彩コート」なんて発売されたら100万円でも買っちゃいそう…。

Source: EVISION