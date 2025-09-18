『40までに』“佐久間先輩”青木瞭、スーツ姿で“ワンコ”にメロメロ「ギャップ萌え」「ワンちゃんも青木さんにメロメロですね」
俳優の青木瞭（29）が18日、テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。スーツ姿でのほっこりするオフショットが公開された。
【写真】「ワンちゃんも青木さんにメロメロですね」スーツ姿で大好きな“ワンコ”抱っこの青木瞭
青木は、庄司浩平演じる慶司の大学の先輩で、仕事で再会する佐久間役を演じる。SNSの投稿では、「撮影にご協力いただいたカフェで出会った犬に、メロメロだった #青木瞭 さん」のコメントとともに、かわいらしい犬を抱っこしうれしそうな表情を見せる青木のショットが複数枚投稿された。
この投稿にファンからは「危険過ぎる！慶司がこんな可愛い佐久間先輩見ちゃったら惚れ直しちゃうかも 雀さーーーん早く仲直りしよ〜〜〜」「ワンちゃんも青木さんにメロメロですね」「ライダーやってた人が、こんなにメロメロになってたらギャップ萌えよ…かわいい〜」「佐久間さん顔面溶けてる」「動画で見たかった……！」などのコメントが寄せられている。
青木は1996年2月26日生まれ、身長187センチ。過去には『仮面ライダーセイバー』『ミュージカル テニスの王子様』などに出演。また自身のインスタのプロフィール欄などでも「ワンコが世界で1番大好きです。いつか、たくさんのワンコに囲まれたいです」と“犬好き”であることを公言している。
