お笑いタレント紺野ぶるま（38）が18日までに更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。「グッとくる男性芸人」を明かした。

2019年に一般男性と結婚している紺野。結婚後は異性の好みが「本当に変わった」といい、「年齢を重ねたっていうのもあるんですけど、今後のことを考えちゃうかも。（見た目は）何の役にも立たないってなっちゃったかもしれない」と変化を語った。

さらに紺野は鬼越トマホークが企画した「人妻だからこそグッとくる男芸人」をランキング形式で明かし、5位は「ネルソンズ」和田まんじゅう、4位は“盲目のピン芸人”濱田祐太郎、3位はピン芸人の佐久間一行、2位は“占い芸人”の島田秀平と発表。

1位で名を挙げたのは「ナイツ」土屋伸之で、紺野は「会うたびいいなって。顔も好みだし、いつも入りが早い。ライブとかでも30分前には着いていて、お弁当とか食べていて堅実だなって見ちゃう」と話した。

さらにナイツがパーソナリティーを務める「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演した際、第1子を出産した紺野に対して土屋が「おめでとうございます、これちょっとしたものですけど」と子供の絵本をプレゼントしたエピソードも披露。紺野は「別にめっちゃ仲良いとかじゃないし、ラジオショーに何回か出させてもらっているくらいで、産後復帰してすぐっていうのもあったんですけど。えーめっちゃいいって、グッときちゃって」と明かした。

土屋に「一生安定確定」と賛同していた良ちゃんは「誠実だね、それを自然にやってるわけでしょ」と感心した様子。金ちゃんも「めちゃくちゃいい人だね」と驚いていた。