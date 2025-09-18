【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、51号直後に見せた“一瞬の表情”

完璧な一打を放ったヒーローの表情をカメラが見逃すわけがなかった。ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第4打席で今季51号目となる本塁打を放った。本塁打王争いのライバルであるシュワーバー内野手の目の前で2本差と迫る一打を放ち、そしてチームの勝利を確実とするダメ押しの一打だったことで思わず見せた表情が話題となった。

ここまで3打数ノーヒットと抑えられていた大谷だったが、第2打席では本塁打かとも思わせる大飛球を放つなど、好調な様子で8回の第4打席を迎えた。フィリーズ先発のルサルド投手と対戦すると、カウント2ー2からルサルドが投げた143キロのスライダーを完璧に捕らえた。

高々と打ち上がった打球は32度、そして打球速度は107.8マイル（約173.5キロ）と、誰もが本塁打を確信する一打。それだけに打った大谷本人にも手ごたえがあったのか、バットを振った直後、思わず笑みがこぼれるほどだった。

この一発で本塁打王争いは2本差と迫り、まだまだ射程圏内に。さらにこの勝利でドジャースのマジックは8に減り、2年連続の地区優勝にも大きく近付いた。それだけに大谷も満足したことだろう。この表情をしっかりととらえたカメラワークのファインプレーと言えそうだ。

大谷の笑顔を見た視聴者は「カッコいい」「ロケットだ」「惚れ直す」「たまらん」「確信アーチ！」「いやー気持ちいいわ」と絶賛するコメントばかりだった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）