将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で第2局の対局を行っている。対局中に提供されるおやつには、藤井王座が「パンプキンロール」、伊藤叡王は「オペラ」をオーダーした。

【映像】黄色が美しい…藤井王座の「パンプキンロール」

藤井王座は「パンプキンロール」と「フレッシュオレンジジュース」を注文。しっとりしたパンプキン風味の生地にパンプキンカスタードと小豆、カシスのガナッシュを巻き込んだ濃厚パンプキンロールケーキで、鮮やかな黄色が目を引く。

秋にぴったりの鮮やかなロールケーキに、ABEMAの視聴者からも「おおうまそう」「いい色してるー」「ハロウィンだー！」「しっとりしててうまそう」などのコメントが寄せられていた。

一方、伊藤叡王は「オペラ」と「紅茶（アイス）」を注文。ホテルオークラ神戸のレストラン内で販売されているケーキのオペラは、『カカオ生産者とともにおいしさを生み出す』サステナブル・プログラムのカカオトレース認証製品に認定されており、売上の一部はカカオ生産者やカカオ農村に還元される。オペラは濃厚なチョコレートケーキの一種で、コーヒー風味のシロップを染みこませた生地、バタークリーム、チョコレートガナッシュなどを重ね合わせた層の美しいスイーツだ。

美しいフォルムのケーキにも、「オペラ美味しそう」「まー綺麗ねー」「はい絶対うまいやつきた」など、ファンの視線を釘付けにしていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）