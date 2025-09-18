日本エイサー、Windows 10延長サポート終了に備えた乗り換えキャンペーン
日本エイサーは9月18日、「Windows 11乗り換えキャンペーン」をAcer公式オンラインストアで開催した。キャンペーン期間は2025年9月18日から10月15日11時59分まで。
日本エイサーのWindows 11乗り換えキャンペーン
Windows 10は2025年10月14日に延長サポートを正式に終了する。以降はWindows 10向けのセキュリティ更新プログラムなどが提供されず、Windows 10を搭載したPCの利用継続にはセキュリティリスクが高まる。
日本エイサーの「Windows 11乗り換えキャンペーン」では、Windows 11を搭載したノートPCやディスプレイの割引販売を実施。対象PCの例は14型ノートPC「Swift Go 14」、15.6型ノートPC「Aspire Lite 15」、ゲーミングPC「Acer Predator Helios」シリーズや「Acer Nitro V 15」シリーズなど。
このほか空気清浄機やサーキュレーター、プロジェクターなどの家電製品も特別価格で提供する。
