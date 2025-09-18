◇MLB ドジャース 5-0 フィリーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースがフィリーズに勝利し、今季51号を放った大谷翔平選手についてロバーツ監督が称賛しました。

ドジャースは先発のスネル投手が7回12奪三振無失点の好投。大谷選手は8回に2戦連続のホームランを放ちダメを押すなど、投打かみ合いフィリーズとのカード最終戦に勝利しました。

ロバーツ監督はこの日の試合を振り返り、「我々には勝利が必要だった。素晴らしい先発投球を受けて、勝てなかったら意味がない。だからこそ、今夜は勝たなければならなかった。打線も走者を進め、2ストライクから粘り、素晴らしい野球をしている。見ていて楽しいし、誇りに思う」とチームをたたえました。

大谷選手の打席については「序盤はスイーパーが見えていなかった。速球もまぜられていた。ただ4打席立てたのは良かった。もしまた対戦することがあれば大谷にとっても情報になる。打ち損じたスイーパーを本塁打にしたのもさすがだ」と大谷選手の51号ソロを称賛しました。

また大谷選手とフィリーズのシュワバー選手の本塁打王争いについては「良い争いになるだろう。ただ私は我々の選手に懸ける」と大谷選手への期待を口にすると、MVP争いについても「彼が打席でやっていること、マウンドでやっていることを見れば、一方的で疑いようがない。ただ、投票者が飽きて正しい判断をしないなんてことがないことを願っている。本当に明らかだから」と語りました。

この試合で大谷選手は51号ソロを放ち、現在リーグトップのフィリーズ・シュワバー選手との差は2本。投手としては13試合の登板で1勝1敗、41イニングで54奪三振とし、防御率3.29としています。