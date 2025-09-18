◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

ディーン元気選手が17日、男子やり投げに出場。77m01で2大会ぶりの予選敗退。試合後には腰椎を骨折したまま出場していたことを明かしました。

ディーン選手は1投目で77m01を記録すると、その後記録を伸ばすことができず。2投目は76m58、3投目は72m89となり、結果は予選敗退となりました。

試合後取材に応じたディーン選手は「残念でした。なかなか思った準備ができないまま今日を迎えてしまったので、その中でもまずここの舞台に立たせていただいて、現状の精一杯というか、なかなか反復練習ができていなかったので、練習通りの結果になっちゃったな」と振り返りました。「足腰の腰椎の5番が折れちゃってて、そこを抱えながらの出場になっちゃった」と腰椎を骨折しながら出場したことを明かしました。

「日本選手権が終わって、試合数を絞ってやっていたんですけど、なかなか上手くいかなくて、いろいろ検査したらそういうものがわかった」と話し、「多分ずっと折れていたぽいんですよね、去年の冬くらいから折れていたぽくて8月フィンランドに行った時にいろいろ検査してみようという話になって、もう少し早めに調べて対策すれば、また形は違ったと思いますし、体の使い方を上手くやれれば、もっと遠くに投げられるだろうなというヒントにもなったので、今日それを出せなくて悔しいな」とコメントしました。

今後については「(2028年の)ロスに向けて、今年はこの大会があったからこそ必死に準備をすることによって得られることがありましたし、この大会、こういう経験できてよかったなと思えるような、今後にいかしてやりたいなという思いが強いです」と語りました。