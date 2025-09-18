「嵐」や永野芽郁はどう変化した？芸能人の｢最新CMギャラリスト2025｣大公開！

FRIDAYは大手広告代理店が持つ極秘データをもとにキャスティング会社社長、ＣＭプランナーを取材。彼らが持つデータと照らし合わせながら、人気アスリートと芸能人の「最新ＣＭギャラリスト」を作成した。リストの数字は相場と言うべき交渉の叩き台となる額で、クライアントとの関係性や条件により、上下する。

永野芽郁は「開店休業」

人気芸能人たちのＣＭギャラはほぼ、知名度＆実績にちなんだ並びとなっている。橋本環奈（26）、川口春奈（30）、伊藤沙莉(さいり)（31）ら主演級女優が1000万円単位でのアップを勝ち取る中、異彩を放っているのが米倉涼子（50）だ。

「映画版『ドクターＸ』以来、出演作はありませんが値を上げています。米倉の場合は″指名買い″がある。万人受けしなくてもいい、強いメッセージ性がほしいというクライアントが彼女と契約するのです。マツコ・デラックスもそう。ＣＭであっても言いたくないセリフは言わない。マツコの言葉にはウソがない。結果、彼女の起用は大当たりすることが多いのです」（キャスティング会社社長）

同じ主演クラスでも永野芽郁（25）は「開店休業状態」だとこの社長は続けた。

「どれだけ生々しい記事が出ようとも不倫疑惑を全否定。なんとか日曜劇場『キャスター』（ＴＢＳ系）は完走しましたが、現実は甘くない。永野が出るだけでクライアントのお客様相談室にクレームが殺到しますし、また不祥事を起こすようなことがあれば、推薦した側も責任を問われる。ＣＭやＰＯＰなどの制作費や人件費等を請求される事態になりかねない。問い合わせもなければ提案することもない、という状況です」

逆に問い合わせが殺到しているのが、’25年後期の連続テレビ小説『ばけばけ』（ＮＨＫ）のヒロイン、高石あかり（22）なのだという。

「朝ドラは若手女優の登竜門。知名度もイメージも爆上がりします。すでにたくさんのクライアントから問い合わせが入っており、所属事務所とも接触しています。放送終了後に一気にＣＭ露出が増えるでしょう。年間契約料は1500万円前後になるのでは」（同前）

永野との不倫疑惑を受け、田中圭（41）の所属事務所に動きがあったという。

「人気俳優ばかりで、問い合わせをしても『ないよ』と門前払いされることも少なくなかったのですが、田中のスキャンダルで花王などの大手クライアントに迷惑をかけてしまい、尖っていられなくなったのでしょう。社長の小栗旬（42）が先頭に立ち、精力的にＣＭ出演していますよ」（大手広告代理店幹部）

アサヒビールのＣＭに出演契約中、泥酔して自宅の隣室に侵入するトラブルを起こして契約を解除された吉沢亮（31）は、キャスティング会社社長によれば「評価がＶ字回復している」という。もちろん、主演した映画『国宝』の100億円メガヒットを受けてのことだ。

「件(くだん)の飲酒トラブルを払拭したと言っていい。『国宝』で魅せたあの美しさはインパクト十分。化粧品のＣＭに引っ張りだこになるのではないか。美容分野での強さは、『Ｓｎｏｗ Ｍａｎ』の目黒蓮（28）と双璧です」

旧ジャニーズ勢では目黒や『Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ』の永瀬廉（26）が前年から1000万円ものアップを勝ち取るなか、櫻井翔（43）や二宮和也（42）ら「嵐」の面々がダウンとなっている。

「個々の活動より、メガアイドル「嵐」のメンバーであることを評価されていたということでしょう。ラストコンサートの映像が使用できるとか、全員集まっての稼働があるというプラス要素があれば、金額の上積みは可能だと思います」（広告代理店幹部）

揺るぎない実力を持ち、ファンの期待に応え続けられる者だけが、ＣＭで巨万の富を手にすることができるのである。

『FRIDAY』2025年9月26日号より