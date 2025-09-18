3時のヒロイン・ゆめっち「めっちゃタイプ」イケメンアスリートとDMで連絡 5年ぶり共演秘話も「好きってなりました」
【モデルプレス＝2025/09/18】お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（よる9時〜）に出演。自らDMしたアスリートを明かした。
◆ゆめっち、自らDMを送ったアスリートを明かす
理想の男性を問われると「ウルフ・アロンさんですね」と2021年開催の東京オリンピック柔道男子100kg級金メダリストのウルフ・アロンの名前を挙げたゆめっち。「まず見た目がめっちゃタイプだったんですけど、番組で共演した時にお料理を振る舞ってくれる時があって、料理がおいしすぎてDMしちゃったんですよ。美味しすぎた気持ちを伝えたくて」とウルフに自分からDMを送ったことを明かした。
◆ゆめっち、ウルフ・アロンからの一言に「好き〜！」
ゆめっちは「すごい優しい方だったんで『ありがとうございます』『また会える時あったらお願いします』みたいな感じで返信が来た」とウルフから返信があったことを振り返り、「これはいいぞと思って『今日もカッコいいですね』とかすごい送ってたらさすがに返信の頻度が少なくなっていった」とDMのやりとりが次第に減っていったその後の経過も口に。しかしゆめっちは「脈ないかなと思って控えてたんですけど、こないだ5年ぶりぐらいに共演した時に『DM来なかったの寂しかったです』って言われて」と久しぶりの共演で嬉しい一言があったと話し、「『好きぃ！！』ってなりました。ウルフ！好き〜！」とウルフ愛を叫んだ。（modelpress編集部）
