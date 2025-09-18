白石麻衣、日常での“失敗”明かす「現場についてから脱いだら…」
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の白石麻衣が18日、都内で行われた「SUIT SQUARE アンバサダー就任＆新CM発表会」に出席。日常で失敗したエピソードを明かした。
「SUIT SQUARE」アンバサダーに就任し、9月18日より先行公開されるWEB CMと、10月6日より関東エリアで放映されるテレビCM『ちゃんとはしてたいだけ』篇に出演する白石は、アンバサダー就任のオファーが来た際の心境を尋ねられると「すごくうれしかったです」と笑顔を見せ、「最近はカジュアルな私服を着ることが多いんですけど、ジャケットスタイルやパンツスタイルを着用すると背筋が伸びてピシッとする感じがして、そんな感覚も好きなので、ピシッとした気持ちでアンバサダーとしてたくさんPRできたらなと思っております」と意気込んだ。
また、リブランディングした同社にちなみ、白石自身が変えてよかったと思ったことを聞かれると、“炊飯器”と答え「お米が好きで実家から送られてきたり、お誕生日プレゼントで現場からお米をいただいたことが最近あって、美味しいお米をいただいたので、炊飯器も年数的にも変えようと思って、調べて炊飯器を変えたところ、いろんなモードがついていて、お米の種類に合った炊き方があって、より粒立って美味しいお米をいただけるようになったので、炊飯器って大事なのかなと思って、変えてよかったなと思いました」と声を弾ませた。
続けて、白石にとっての“自分らしいスタイル”については「服装ももちろん大事だと思いますけど、私は自分に素直に生活していくこと、飾らないことを大事にしていて、ルールを決めたりせず、自分のしたいこととか感じたことを、そのままの気持ちで行動していくことを心がけるようにしています」と打ち明けた。
さらに、同社の女性社員からのちゃんとしていなくて失敗したエピソードが披露される一幕もあり、白石も“ちゃんとできていなくて失敗したこと”を聞かれると「結構たくさんあるんですけど、真っ白い靴下だけど若干違うデザインで、左右違う靴下を洗濯した後に一緒にしちゃっていて、スニーカーを履いて出かけたときに、現場についてから脱いだら違ったなみたいなことがあります（笑）」と苦笑いを浮かべた。
イベント後の代表質問にも応じた白石は、自分をちゃんと表現できたと思った瞬間を尋ねられると「シンプルに褒めていただけたときは（笑）、今の上手くできたんだなって素直に受け止められますし、普段の着飾らない自分を投稿したときとか見せたときに、ファンの方から『こういう白石さん好きだな』という声をいただけたときはうれしいなって思いますね」と語った。
新しいことに挑戦するときに心がけていることについては「今までだったらいろんなことを考えちゃう性格なので、私もなかなか新しいことに対しての一歩を踏み出す勇気は、すごく大きな一歩で難しいなと思っていたんですけど、考えすぎもよくないのかなって思っちゃって、もうちょっとポジティブに考えすぎずにまずはやってみようくらいの楽な気持ちで取り組むように心がけています」と明かし、「それが上手くいったら自分を褒めてあげたいですし、もうちょっとこうできたなと思ったときは自分を伸ばせるいい機会だと思うので、とにかく頑張ってやってみようという気持ちが大事にしています」と吐露。挑戦する勇気が持てない人へ「大きな一歩って難しいと思うんですけど、意外と踏み出してみたら開けている世界はまた違って、いい景色が見えてくると思うので、ぜひ一緒に頑張っていけたらなと思います」とエールを送った。
そして、料理上手でもある白石は、今後挑戦してみたい料理を尋ねられると「最近気になっているのはカレーをスパイスから作ってみたいなと思っていて、スパイスから作るカレーを作ったことがなかったので、自分好みのスパイスを入れて、自分好みのカレーを作れたらいいなと思っています」と目を輝かせた。
最後に、これから新たな門出を迎える人へ、エールを求められると「新しい出会いだったり経験がこれからの自分をもっと輝かせてくれるはずだと思うので、新たな一歩を踏み出して、楽しい生活を送っていただけたらうれしいなと思っています」と語っていた。（modelpress編集部）
