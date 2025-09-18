5.9ËüËç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¡Ä±ºÏÂ»Ø´ø´±¡Ö°ú¤Ê¬¤±¤Ï½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤Î·èÀï
¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ê¤é¤Ð°ú¤Ê¬¤±¤Ï½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï9·î18Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢½µËö¤Ë¹µ¤¨¤¿J1Âè30Àá¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÀï¤ò¡Ö¤¤¤«¤ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤«¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¥²¡¼¥à¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤ÏÁ°Àá¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ç»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤¬°ú¤Ê¬¤±¤¿¤Ê¤«¤Çº¹¤òµÍ¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ÖµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¼¯Åç¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤Îº¹¤Ï¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡GÂçºåÀï¤Ç¤ÏÄË¤¤ÇÔÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Öº£½µ¤ÎÎý½¬¤Ï½éÆü¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼¯ÅçÀï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢Á°Àá¤ËMFÅÏî´Î¿Ëá¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤äMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤¬ÌÀ¤±¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼¯ÅçÀï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤«¡×¤È¡¢»î¹ç¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼¯ÅçÀï¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ËÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤«¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ê¤é¤Ð°ú¤Ê¬¤±¤Ï½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾¡¤Ä¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï8¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤Ø¸þ¤±¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¯ÅçÀï¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Å¤¤¼éÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎFW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿2¥È¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Ä¤Ä¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥²¡¼¥à¤ÇMFÃæÅçæÆºÈ¤äDFº¬ËÜ·òÂÀ¤¬¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¡¢MF´Øº¬µ®Âç¤Î¹¥Ä´¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢Áª¼êµ¯ÍÑ¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³³¤Ã¤×¤Á¤Î·èÀï¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Ìó5Ëü9000Ëç¤ÎÈ¯·ô¤È¤Ê¤ê´Ö¤â¤Ê¤¯Í½ÄêÈÎÇäËç¿ô¤¬½ªÎ»¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£Ä¶Ëþ°÷¤Îºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢±ºÏÂ¤Ï¾å°Ì¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ½ªÈ×Àï¤ÎÀª¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë