m-flo×RIP SLYME、コラボ曲「ARIGATTO」MV公開 楽曲テーマはズバリ“ありがとう”
デビュー25周年を迎えたm-floが、RIP SLYMEとの初コラボレーションによる新曲「ARIGATTO」のミュージックビデオを公開した。
【動画】m-flo loves RIP SLYME「ARIGATTO」ミュージックビデオ
同ミュージックビデオは、「救世主」をコンセプトに、m-flo（VERBAL、☆Taku、LISA）とRIP SLYME（RYO-Z、ILMARI、PES、SU、DJ FUMIYA）の8人が“未来から地球の危機を救うためにタイムリープしてきた救世主”として描かれる。物語の舞台は、どこにでもある日常の定食屋。食事を楽しむ中、突如テレビから“地球に迫るメテオ”のニュースが流れ、事態は急展開を迎える。会計を済ませた8人が外に出て、隕石に立ち向かうシーンへと移行し、世界が救われるという大胆なストーリーが、ユーモアとともにシネマティックに展開されていく。
監督を務めたのは、これまでもm-floの作品を手がけてきた鴨下大輝氏。RIP SLYMEとの初共演となる同作を、映像としてユニークかつスタイリッシュに昇華した。
「ARIGATTO」のテーマは、その名のとおり“ありがとう”。友情、リスペクト、カルチャーへの愛、そしてファンへの感謝といったメッセージを込めたリリックは、世代や時代を超えて心に響く内容となっている。懐かしさと今の空気感が融合した同曲は、ポジティブでエモーショナルな“感謝のアンセム”として、多くの人々に届けられることとなりそうだ。
