北斗晶、2歳初孫“ほぼ顔出し” 「#じーちゃん」とのほっこり2ショット公開「おじいちゃんにそっくり」「本が小さく見えますね」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。先月に2歳の誕生日を迎えたばかりの“すーちゃん”こと初孫・寿々ちゃん（すず）と夫・佐々木健介（59）のほほ笑ましい2ショットを公開した。
【写真】「おじいちゃんにそっくり」北斗晶が公開した夫・佐々木健介＆初孫・寿々ちゃんの“ほぼ顔出し”2ショット
北斗は「じーちゃん デレデレ」とのコメントと「#じーちゃん #孫 #すーちゃん #デレデレ #孫との時間」などのハッシュタグとともに、佐々木が寿々ちゃんに絵本を読み聞かせている写真をアップした。
この投稿にファンからは「おじいちゃんにそっくり、可愛い」「本が小さく見えますね すーちゃん可愛いです」「すーちゃん 良かったねジィジと絵本読んでもらって楽しそうですね」「健介さんずっと絵本読んでくれそうな勢いですね」「凛ちゃんにそっくり」「幸せな一枚」などのコメントが寄せられている。
【写真】「おじいちゃんにそっくり」北斗晶が公開した夫・佐々木健介＆初孫・寿々ちゃんの“ほぼ顔出し”2ショット
北斗は「じーちゃん デレデレ」とのコメントと「#じーちゃん #孫 #すーちゃん #デレデレ #孫との時間」などのハッシュタグとともに、佐々木が寿々ちゃんに絵本を読み聞かせている写真をアップした。
この投稿にファンからは「おじいちゃんにそっくり、可愛い」「本が小さく見えますね すーちゃん可愛いです」「すーちゃん 良かったねジィジと絵本読んでもらって楽しそうですね」「健介さんずっと絵本読んでくれそうな勢いですね」「凛ちゃんにそっくり」「幸せな一枚」などのコメントが寄せられている。