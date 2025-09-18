◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

１９８４年の話だ。千葉の柏に、ある青年がいた。大学入試に失敗し、浪人中だった。夏の終わり。ナイター中継を見ていたら、「巨人・新人テストのお知らせ」が流れた。面白そうだな。一丁やってみるか。

だが、体はなまっていた。家から５０メートル先の自販機にもスクーターの「スズキ・ジェンマ」で向かっていたほどだ。冷やかしのつもりだったが、多摩川グラウンドで５０メートル走と遠投の試験に臨むと、受かってしまった。まさか大学より先に、巨人から合格通知が来るとは。「予備校生合格」は新聞記事になった。２次試験は不合格だった。当たり前だ。全く運動をしていないのだ。

好奇心旺盛だったハタチ前の心境を今、回想する。

「まずはやってみようというね。目の前にやる選択と、やらない選択があるならば、やる選択を取りにいく。でもそんなことばかりしていたから、２年も浪人することになっちゃった」

２浪後、早大教育学部に合格。迷わず野球部の門を叩いた。１年春の早慶戦でベンチ入りし、超満員に膨れあがった神宮球場の光景を見て、武者震いした。２年秋からエース。３年になると、生涯の師と仰ぐ石井連蔵が監督の座に就いた。「石井さんとの出会いは人生で一番大きなこと」と感謝する。もしも現役合格していたら―。「鬼の連蔵」と恐れられた厳しい指導の下で、野球はやれていない。

青年の名は小宮山悟。母校・早大の指揮を執り、石井の厳しさを令和に伝える。「人生、どこで何がどうなるか、分からないね」。一見、回り道に思われた浪人という選択が、その半生を彩り豊かなものにしている。人生に無駄なことなんて何一つないと、教えてくれる。（アマ野球担当・加藤 弘士）

