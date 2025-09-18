言葉の力をテーマにしたマレフィセントやアースラたちのグッズ・雑貨！ディズニー「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーン
ディズニーの各映画作品に登場する悪役たち「ディズニーヴィランズ」に注目した「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーンを開催！
ディズニーヴィランズが持つ言葉の力をテーマにしたパワーワード入りのグッズ展開やSNSキャンペーンによる限定・抽選グッズが展開されます。
ディズニー「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーン
キャンペーン開始日：2025年9月23日（火・祝）
ユニークで魅力的なディズニーヴィランズが放つ「人を惹きつける力」に注目した「パワーワード」が楽しめる、ディズニーが展開する2025年の「ハロウィーン」
プリンセスが輝く場所には、必ずヴィランズのような闇も存在します。
そんなディズニーヴィランズの言葉には、日々楽しいこと・素敵な出来事だけではなく、ストレスも抱える社会の中で生活する私たちの共感を生み、支えになるはずです。
今回実施される「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーンでは、ディズニーヴィランズの魅力ある「言葉」に注目したグッズが多数発売されます！
「パワーワード・ヴィランズ」グッズ
販売店舗：Disney the Market 2025 JR京都伊勢丹10階催事場
販売期間：2025年9月23日（火・祝）〜10月12日（日）スモール・プラネット サテライト 秋葉原
販売期間：2025年9月27日（土）〜10月22日（水）スモール・プラネット サテライト 銀座
販売期間：2025年9月30日（火）〜10月28日（火）スモール・プラネット サテライト 札幌
販売期間：2025年9月23日（火・祝）〜10月2日（木）Disney Fantasy Shop by Belle Maison 東京駅店
販売期間：2025年9月16日（火）〜11月7日（金）Disney Fantasy Shop by Belle Maison 蒲田店
販売期間：2025年10月1日（水）〜11月7日（金）
※終了日は販売状況により前後する場合があります
“パワーワード・ヴィランズ”ニュースページ：https://www.disney.co.jp/shopping/itemnews/20250918_01
「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーンでは、ファッションやフード、スマホアクセサリー、ホーム、雑貨などバラエティー豊かなグッズを展開予定。
ディズニーヴィランズの魅惑的な言葉をデザインに取り入れたグッズが多数ラインナップされます。
紹介するグッズのほかにも、様々なヴィランズグッズが順次販売開始となります。
インロック「アクリルキーホルダー」
映画館などで販売されるグッズを手がける「インロック」からは、アクリルキーホルダーがラインナップ。
印象的なセリフと共に「魔女」や「マレフィセント」「アースラ」「スカー」「クルエラ」「ドクター・ファシリエ」「ハデス」柄が登場します。
スモール・プラネット「Tシャツ／ポーチ／トートバッグ」
人気キャラクターを活用した魅力的な日用雑貨や店づくりを通して、特別な体験と喜びを提供している「スモール・プラネット」
スモール・プラネットからは、パワーワードがインパクト大なTシャツやポーチ、トートバッグが発売されます！
ヤクセル「ステンレスタンブラー」
キッチンツール、キャラクターグッズなど、毎日の暮らしに彩りを添える「ヤクセル」から登場する、木目調の蓋がスタイリッシュなステンレスタンブラー。
マットなブラックにラインアートが際立つ、440mlサイズのドリンクウェアです。
和商インターナショナル「ネクタイ」
ネクタイをメインとした紳士小物雑貨全般を企画・提案・供給している「和商インターナショナル」から、存在感抜群のデザインと力強いパワーワードをあしらったネクタイが登場。
ビジネスシーンはもちろん、イベントや特別な日のアクセントにも映え、ディズニーヴィランズの個性を身に着けて自分らしさを表現できるファッションアイテムです。
八天堂「黒いくりーむパン あんバター」
販売開始日：2025年11月28日（金）
販売店舗：八天堂店舗のみ
冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々なスイーツを開発・製造する「八天堂」から「黒いくりーむパン あんバター」が登場。
ディズニーヴィランズ「アースラ」や「マレフィセント」「クルエラ」を描いたパッケージもポイントです。
購入者特典「限定うちわ」
配布期間：2025年9月23日（火・祝）〜なくなり次第終了
配布枚数：合計4,500枚（先着）
購入条件：ヴィランズグッズを購入された方に配布（購入金額設定なし）
対象店舗：スモール・プラネット サテライト（秋葉原、銀座、札幌）、Disney Fantasy Shop by Belle Maison東京駅店、蒲田店、八天堂
店舗にて対象のディズニーヴィランズグッズを購入された方への特典も用意。
先着で4,500名に「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーンのアートを使用した限定うちわがプレゼントされます。
※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります
※店舗への問合せは遠慮ください
※全7種。デザインは選べません
「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーン限定フォトスポット
設置場所：Disney the Market 2025 JR京都伊勢丹11階
設置期間：2025年9月23日（火・祝）〜10月12日（日））
※フォトスポット設置は10階催事場と異なり、京都伊勢丹11階になりますので注意くださいスモール・プラネット サテライト銀座
設置期間：2025年9月30日（火）〜10月28日（火））
※店舗のスペースの関係上、撮影できるスペースに限りあります八天堂本店
設置開始日：2025年11月28日（金）
※店舗への問合せは遠慮ください
お気に入りのディズニーヴィランズと一緒に写真が撮れるフォトスポットを設置。
ここでしか体験できない、特別なフォトスポットです。
「パワーワード・ヴィランズ」 フォロー＆リポストキャンペーン
表面
応募期間：2025年10月17日（金）〜10月31日（金）
賞品：オリジナルパーカー(非売品)
当選者数：10名
参加条件：ディズニー・ショッピング公式Xアカウント（@disney_shopping）のフォローおよび、キャンペーン告知投稿のリポスト
当選発表：2025年12月（予定）に当選者にDMにてお知らせします
※応募規約の詳細はキャンペーン告知投稿に記載の規約ページを確認ください
X（旧Twitter）にて、「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーンを実施。
裏面
抽選で「邪悪な者たちに道を譲れ」のキービジュアルをデザインした、非売品のオリジナルパーカーが抽選で10名にプレゼントされます。
※デザインは変更となる可能性があります
ディズニー★JCBカードのデザインに「ディズニーヴィランズ」が再登場
「ディズニー★JCBカード」詳細・入会URL：http://disneycard.jp/PR1321760/
ジェーシービーと提携して発行する「ディズニー★JCBカード」のラインナップとして、2024年9月10日より先着受付をしていた限定デザイン「ディズニーヴィランズ」
限定デザインのクレジットカードが、再び2ヶ月間限定で発行中です。
2025年で2度目となるヴィランズデザインは、2024年に好評だった大人かわいい黒とゴールドを基調としたデザインになっています。
※期間限定デザインは在庫数により早期終了となる場合があります
『ディズニーヴィランズ』とは
ヴィランズとは「悪者たち」のこと。
ディズニーヴィランズは、『白雪姫』の「女王（魔女）」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『アラジン』の「ジャファー」、『ライオン・キング』の「スカー」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」、『プリンセスと魔法のキス』の「ドクター・ファシリエ」、『ヘラクレス』の「ハデス」といった、そうそうたる顔ぶれの悪者たちの総称です。
ユニークで魅力的なディズニーヴィランズがいなければ、物語は進みません。
ディズニーヴィランズの言葉に共感を生む、ハロウィーンにぴったりなグッズが続々登場。
2025年9月23日より開催される、ディズニー「パワーワード・ヴィランズ」キャンペーンの紹介でした☆
© Disney
