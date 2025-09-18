元RISINGTONESのドリーとスズキタカオが新バンドTHEWAVEZを始動 1stEP発売＆リリースパーティ開催が決定！
ロックステディ〜スカなどのレゲエサウンドを基調にし、精力的なライブ活動で人気を博してきたRISINGTONES。2019年より活動を休止しているが、この度、ヴォーカルのドリーと、ギターのスズキタカオが新バンドTHEWAVEZを始動させた。
両者の呼びかけにより、TAMTAMのドラム・高橋アフィ、The eskargot milesのベースでありソロでも活躍中のモッチェ永井、The kingstompersのキーボード／ヴォーカルのマコトキングストンの5人で2023年に結成。80年代のラヴァーズレゲエやシティポップなどを軸に、それぞれの音楽性が混じり合うサウンドが特徴的なバンドだ。
彼らがついに9月24日（水）、待望のファーストEP「THEWAVES」を配信リリースする。そして作品を引っ提げて10月11日（土）には下北沢BASEMENT BARで、ファーストEPリリースパーティを開催することが決定している。
・EP INFO
THEWAVES
1stEP「THEWAVES」
2025.9.24(WED) 配信リリース
＜収録曲＞
1.波音
2.あざやか
3.ドロップス
4.サークル
5.恋は流星
波音（YouTube）
https://youtu.be/ORq87E0-GFw
・LIVE INFO
2025.10.11(SAT)
THEWAVEZ FIRST EP RELEASE PARTY
at.下北沢BASEMENT BAR
OPEN 18:00
ADV\3400+1D
DOOR\3,900+1D
↓前売り予約はこちらから
https://x.gd/bAnk3
※お支払いは当日受付にてキャッシュ限定でのお支払いとなります。
-LIVE-
THEWAVEZ
asuka ando dub u set
-DJ-
原島”ど真ん中”宙芳
DJ SION
COMATSU
Ya(Village Ram)
・INFO
下北沢BASEMENT BAR
東京都世田谷区代沢5-18-1
カラバッシュビルB1F
TEL 03-5481-6366
(執筆者: gallagherbros)