ロックステディ〜スカなどのレゲエサウンドを基調にし、精力的なライブ活動で人気を博してきたRISINGTONES。2019年より活動を休止しているが、この度、ヴォーカルのドリーと、ギターのスズキタカオが新バンドTHEWAVEZを始動させた。

両者の呼びかけにより、TAMTAMのドラム・高橋アフィ、The eskargot milesのベースでありソロでも活躍中のモッチェ永井、The kingstompersのキーボード／ヴォーカルのマコトキングストンの5人で2023年に結成。80年代のラヴァーズレゲエやシティポップなどを軸に、それぞれの音楽性が混じり合うサウンドが特徴的なバンドだ。

彼らがついに9月24日（水）、待望のファーストEP「THEWAVES」を配信リリースする。そして作品を引っ提げて10月11日（土）には下北沢BASEMENT BARで、ファーストEPリリースパーティを開催することが決定している。

・EP INFO

THEWAVES

1stEP「THEWAVES」

2025.9.24(WED) 配信リリース

＜収録曲＞

1.波音

2.あざやか

3.ドロップス

4.サークル

5.恋は流星

波音（YouTube）

https://youtu.be/ORq87E0-GFw



・LIVE INFO

2025.10.11(SAT)

THEWAVEZ FIRST EP RELEASE PARTY

at.下北沢BASEMENT BAR

OPEN 18:00

ADV\3400+1D

DOOR\3,900+1D

↓前売り予約はこちらから

https://x.gd/bAnk3

※お支払いは当日受付にてキャッシュ限定でのお支払いとなります。

-LIVE-

THEWAVEZ

asuka ando dub u set

-DJ-

原島”ど真ん中”宙芳

DJ SION

COMATSU

Ya(Village Ram)

・INFO

下北沢BASEMENT BAR

東京都世田谷区代沢5-18-1

カラバッシュビルB1F

TEL 03-5481-6366

(執筆者: gallagherbros)