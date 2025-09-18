Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ高尾瑠（２８）がプレーを使い分け、２試合ぶりの勝利を目指す。札幌は１８日、アウェー・徳島戦（２０日）に向けて、大和ハウスプレミストドームのサブグラウンドで調整した。

フルメニューを消化した高尾は、退場者が２人出た影響から１―５で敗れた前節・いわき戦から仕切り直しとなる一戦へ「あのような試合でもサポーターの人たちはすごく応援してくれたので。徳島戦は本当に落とせない戦い。声援に応えられるように頑張りたい」と雪辱の勝ち点３取りを誓いに立てた。

いわき戦では右からのグラウンダーパスで、白井陽斗の本拠地初ゴールをアシスト。「本当にイメージ通り。陽斗の動き出しも良かったし、シュートも決めてくれたので」とほほ笑む。右センターバックの位置から、右ウィングバック（ＷＢ）の白井と見せた好連係。右ＷＢには近藤友喜も控えるが、使い分けのイメージを体現してきた。

「陽斗は足が速くて抜け出しがうまいタイプなので、ＤＦの裏にいいパスが出せれば抜け出してくれる。友喜は１対１の仕掛けがすごいから。僕はじゃまにならないように、あまりスペースを消さないことを意識している」。効果的な攻撃につなげるべく、相方の特長を見極めながら、黒子役にも回っていく。

ＭＦ高嶺朋樹主将に次ぐ２３４０分に出場しているＤＦの核は「体調は大丈夫。キック精度も上がってきている」と状態に不安はない。８試合連続フル出場を念頭に、自身初となる徳島の地での戦いへ、高尾が向かう。