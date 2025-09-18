サッカー元日本代表FWの柿谷曜一朗氏（35）が17日、TCK東京シティ競馬公式YouTubeチャンネル「TCK公式LIVEウマきゅん」に生出演。印象に残った世界トップ選手の名前を実名で挙げた。

競馬の予想をしながらさまざまテーマでトークする中で、視聴者から「誰がうまかったですか？」という質問が届いた。

柿谷氏は「1人は難しいですけど、やっぱりチームメートはいつも一緒に練習もしていたので、凄いと思う場面も多かった。だから香川真司、乾貴士、清武弘嗣の3人はやっぱりうまかった」と元仲間たちを称賛した。

すると共演者のインスタントジョンソン・じゃいから「歴史上の最高選手みたいなところでは？」と世界のトップ選手で印象に残った選手を尋ねた。

柿谷氏は「僕は、生で1回しか見たことないですけど…モドリッチ」とFIFA最優秀選手賞（バロンドール）も獲得しているルカ・モドリッチ（ACミラン）の名前を挙げた。

「この人がレアルで10番を付けるんだと思った。体も大きくないんですけど、全てが凄い。欠点がなくてオーラをまとってる」と表現した。

さらに日本人選手の最終到達地点になれる選手だという。「体が大きくてスピードのある選手ではないので、先ほど挙げた3人はそれに近かった」と説明した。