テレビ朝日「じゅん散歩」（月〜金曜前9・55）が16日に放送され、ナレーションを務める同局の下平さやかアナウンサー（52）が番組開始10周年を記念してタレントの高田純次（78）と一緒に東京・代々木上原を散歩。夫である巨人・長野久義外野手（40）に対する可愛らしい不満を口にする場面があった。

2015年9月28日にスタートした同番組。この日は下平アナがいつものスタジオを飛び出し、「10年来の“相棒”」として高田とともに街歩きを楽しんだ。

そのなかで、写真館を見学した2人。壁に飾られている数々の結婚写真や七五三などの家族写真を見た下平アナは「あら〜！まあ〜！素敵！」とうっとりと目を輝かせた。

そして、高田から「あなたのところは写真よく撮ることあるんですか？ご主人と」と尋ねられると「撮らない…。それを私、お願いしてるんですよ、長野選手に。結婚10周年なんで、ちょうど。番組と一緒ですよ」と苦笑い。

「だから記念写真撮りたいって言ってるんですけど、断られてるんですよ、いつも。嫌がって」と夫へのほほ笑ましい愚痴を口にした。

これに、同番組で長野と共演歴もある高田が「長野さんの写真があれば俺と一緒に（撮って）、俺の顔だけ…」と言い出すと、下平アナは「合成写真…」と目尻を下げた。

その後、2人は神社に移動。高田が「7番」を引くと、下平アナは笑顔で「7！」と叫んでバットを振るしぐさを繰り返し、長野の背番号7と同じことをアピール。

高田に「これはあなたが引くべきだろう」と言われると「あはははは…」と笑い、その左手薬指では結婚指輪が幸せそうに輝いていた。