NHKÂçºå¶É¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡× ½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿À¶¿å¿ÒÌéÂáÊá¤â
¡¡NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï18Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¶ÉÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£Âçºå¶ÉÀ©ºî¤Î25Ç¯¸å´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤¬º£·î4Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö½Ð±é¤Ï¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡×¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ°Æü17Æü¡¢Åìµþ¤Ç»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤¬ÀâÌÀ¡£Âçºå¶É¡¦¿¹ÅÄÀµ¿Í¶ÉÄ¹Âå¹Ô¤Ï²þ¤á¤Æ½Ð±é¼è¤ê¤ä¤á¤òÀâÌÀ¤·¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÍ½ÄêÄÌ¤ê29Æü¤ËÂè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡NHK¤Ç¤Ï20Ç¯4·î¤«¤é¼ç¤ÊÄê»þÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤È¤«¤«¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÀÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÀÌó½ñ¤Ï¥¥Á¥ó¤È¤È¤ë¤Ù¤¡£Å°Äì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿¹ÅÄ¶ÉÄ¹Âå¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¾¤Î½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤«¤éÀÀÌó½ñ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£²òÂÎ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¡¢ÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤Æ»£±ÆºÑ¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ø¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤ÈÌôÊª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¶áÇ¯¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇºÒÆñÂ³¤¡£¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Ê¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡Á¡×¡Ê19Ç¯¡Ë¤ÇÂÂÞ²°¤Î¼ç¿Í¡¦¹õºä¿ÉºîÌò¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¥³¥«¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤È¤·¤ÆËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹ßÈÄ¡£¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¤Çµ¢Ä³Ìò¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬¹çÀ®ËãÌôMDMA½ê»ý¤ÇËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹ßÈÄ¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤âÆ£¸¶Î´²ÈÌò¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦±Ê»³°¼ÅÍ¤¬ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò½÷Í¥¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡»î¼Ì²ñ¤ÇÂè1ÏÃ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë»ëÄ°¤·¤¿Ê¿¾¢»Ò¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö»£±Æ¤Ï¾Ð¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¸½¾ì¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤«¡¢¿´¤¬¤Û¤ó¤ï¤«²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£