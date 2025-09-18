お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）に出演。新しいマネジャーにまつわるエピソードを披露し、スタジオを笑わせた。

番組内でケンコバは、最近マネジャーが交代したことを報告。新しく担当になったのは、中途入社の若い女性だという。

そんな中「（前任マネジャーから）引き継ぎがあったと思うんですけど、もしかしたらとんでもない引き継ぎをされたんじゃないかと思って」と切り出し「真夏でも僕はホットコーヒーなんですけど。とりあえずコーヒー渡しておけば機嫌がいいっていう引き継ぎがあったんですよきっと。それぐらいコーヒーが置いてあるんですよ今」と苦笑い交じりに語った。

続けて「内容は言えないんですけど一日かかるCM撮影があって。ちょっと撮って引っ込む、ちょっと撮って引っ込むっていうたびにコーヒーが入ってるんですよ。まだ飲めてないコーヒーが4つくらいあるのにどんどんたまっていって…」と回想。

“気遣いの連続”に困惑したケンコバは、優しく「俺が飲みたくなったら言うから、その時に入れてくれたらええよ」と伝えたところ、マネジャーからは「“すみません…自分今この仕事に就いたばかりで、まともにできるのはコーヒーだけなんで！”」という返答が。

これには「こんなに人苦しめるならコーヒーやめるわ！」と話し、笑いを誘っていた。