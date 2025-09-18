ガシャポン、「Ringcolle!」シリーズに「たまごっち 第4弾」登場 - シリーズ初のサック箱仕様のボックス付きを含む全14種
ミニチュアマスコットをリングにしちゃうガシャポンシリーズ「Ringcolle!(リンコレ)」から、「たまごっち」第4弾の登場です!
ガシャポン「Ringcolle! たまごっち4」
リングサイズの小さなたまごっち、かわいいですよね。今回の「Ringcolle! たまごっち4」には、「てんしっちのたまごっち」「デビルっちのたまごっち」「ウラじんせーエンジョイ!たまごっちプラス」「Tamagotchi P's」が登場。全14種がラインアップされています。
くりてん
たらてん
ぎんじろてんし
まるてん
デビルまめっち
デビルっち
ウラまめっち
ウラくちぱっち
ウラめめっち
ウラふらわっち
メロディっち
くちぱっち
ラブリっち
くろまめっち
価格は、1回300円とリーズナブル。こんなに種類があると、たくさん回して全部の指にはめちゃうのもアリかも⁉ なお、「Tamagotchi P's」では、本シリーズ初となるサック箱仕様のボックス付きとなっています。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!
【商品情報】／Ringcolle! たまごっち4（税込300円）＼大人気「Ringcolle! たまごっち」から待望の第4弾が登場です🥚✨今回ラインナップの「Tamagotchi P's」では本シリーズ初のサック箱仕様のボックスつき🎶集めて飾ったり、指にたくさんつけて楽しんでね😆#Tamagotchi #ガシャポン… pic.twitter.com/pE3P7KY7rv- 【公式】バンダイ ガシャポン (@Gashapon_Bandai) September 13, 2025
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部
