ミニチュアマスコットをリングにしちゃうガシャポンシリーズ「Ringcolle!(リンコレ)」から、「たまごっち」第4弾の登場です!

ガシャポン「Ringcolle! たまごっち4」

リングサイズの小さなたまごっちかわいいですよね。今回の「Ringcolle! たまごっち4」には、「てんしっちのたまごっち」「デビルっちのたまごっち」「ウラじんせーエンジョイ!たまごっちプラス」「Tamagotchi P's」が登場。全14種がラインアップされています。

くりてん

たらてん

ぎんじろてんし

まるてん

デビルまめっち

デビルっち

ウラまめっち

ウラくちぱっち

ウラめめっち

ウラふらわっち

メロディっち

くちぱっち

ラブリっち

くろまめっち

価格は、1回300円とリーズナブル。こんなに種類があると、たくさん回して全部の指にはめちゃうのもアリかも⁉ なお、「Tamagotchi P's」では、本シリーズ初となるサック仕様のボックス付きとなっています。見つけたら、迷わず回しちゃいましょう!!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース　ホビー編集部