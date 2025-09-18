「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」9月29日発売/購入者の約88.3%がまた買いたいと回答した人気フレーバー

株式会社明治は「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」を9月29日から全国にて発売する。メーカー希望小売価格は税込194円。

〈「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」が2年半ぶりに復活〉

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」は、甘酸っぱいブルーベリー果汁でアイスを包み、ヨーグルトとブルーベリーの甘味と酸味のバランスの良さが特徴だ。2023年にコンビニエンスストアで限定発売し、好評を博した。明治が購入経験者113人に行った調査によると、約88.3%が「また買いたい」と回答したという。これを受けて、2025年9月29日に2年半ぶりに復活、全国で発売される。

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」

〈「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズが累計出荷数１億本〉

2022年3月に発売された「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、シリーズの累計出荷数が1億本を突破した人気商品だ。明治が独自に開発したアイス専用ヨーグルトを、ベースとなるアイスに配合することで、コクのある味わいを実現。また、LB81乳酸菌を使用することにより、ブルガリアヨーグルトらしい酸味を生かし、さわやかな後味に仕上げた。アイスならではの濃厚なコクと、ヨーグルトのさっぱりとした後味を両立したフローズンヨーグルトで、長引く残暑にもぴったりのデザートだとしている。

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」