元日向坂46・佐々木美玲、齊藤京子に胸キュンした“男前”行動「1人でシクシク泣いていた時があった」
【モデルプレス＝2025/09/18】元日向坂46で女優の佐々木美玲が17日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜2時間SP」（よる9時〜）に、出演。元日向坂46としてともに活動していた齊藤京子との忘れられない思い出を明かした。
【写真】佐々木美玲がキュンとした元日向坂46メンバー
この日「キュンとしたこと」について尋ねられた佐々木は、日向坂46として活動していた時代を振り返り「車とかで帰り道、お仕事うまくいかなくて『今日はダメだったな』って、1人でシクシク泣いていた時があった」と移動中に泣いてしまったことがあると告白。続けて「メンバーと一緒に移動だったんですけど、やっぱり気付かれたくなかったので、1人で静かに泣いてた」「前に座っていた齊藤京子が、後を見ずにティッシュだけを差し伸べてくれた」と齊藤の行動を明かした。
スタジオの女性陣からは、齊藤のさりげない優しさに「かっこいい〜！」と声を上がった。さらに、佐々木がその後について「降りた後に（ティッシュをくれた人物が）京子って分かって『ありがとう』って言ったら、頷いただけですぐさま帰って…」と語ると女性陣から「かっこいい〜！」と再び歓声が飛び交い、タレントのYOUは「付き合いたい！」と絶賛。佐々木も「忘れられないです」と笑顔で頷いた。（modelpress編集部）
◆佐々木美玲「忘れられない」思い出
