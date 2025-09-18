渡辺美奈代「時短で作ってみました」手料理公開 夏野菜たっぷりで彩り豊か
【モデルプレス＝2025/09/18】歌手でタレントの渡辺美奈代が18日までに、オフィシャルブログを更新。自宅で作った手料理の数々を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、プロ級の時短手料理
17日、「ガパオライス」と題してブログを更新。「ガパオライスも作りました」とつづり、鶏ひき肉にパプリカやバジルを合わせた彩り豊かなガパオライスを披露。続けて「きんぴらごぼう」と題したブログでは、「夜ごはんは きんぴらごぼう」と細切りのごぼうとにんじんを甘辛く炒め、仕上げにごまを散らしたきんぴらごぼうの写真を披露した。
翌18日は「キーマカレー」と題してブログを更新。「先日の夜ご飯は 野菜をたっぷり使ったキーマカレー！」と切り出し、「3コインズで購入した調理グッズを使って時短で作ってみました！」と明かし、かぼちゃやズッキーニ、オクラなど大きめにカットした夏野菜をフライパンで揚げ焼きし、ごはんに添えたキーマカレーの完成ショットを公開。「もやし君も大喜びでした！」と、家族からも好評だったこともつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「ガパオライスのレシピ教えて欲しい」「凄く美味しそう」「きんぴらごぼう大好き」「ご飯オカワリ決定」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
