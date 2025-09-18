トヨタ新「“2人乗り”シエンタ」がスゴイ！ 斬新すぎる「リアシート無し」ミニバンが“超便利”!? ありそうで無かった「動く部屋」仕様は“唯一無二”！ メーカー純正コンプリートカー「JUNO」とは！

トヨタ新「“2人乗り”シエンタ」実車登場！

トヨタは2025年8月5日、人気コンパクトミニバン「シエンタ」のコンプリートカー「JUNO」を発表・発売しました。

また同車は、同年9月10日から23日まで蔦屋家電＋（東京都世田谷区）に実車が展示されるなど、日に日に注目が高まっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新「“2人乗り”シエンタ」です！（69枚）

この新しいシエンタJUNOは、トヨタとカスタマイズブランド「モデリスタ」が共同開発したモデルで、「クルマの中に自分仕様の部屋が作れる」という点が最大の特徴です。

シエンタが持ち合わせた広く快適なリアスペースに、専用の「家具モジュール」を組み合わせることで、自分好みの室内空間を構築することが可能。

この家具モジュールには、ベースモジュールのほか、「クッション」や「サイドテーブル」「ワークテーブル」があり、これらを自由に組み合わせて使用します。

そしてシエンタJUNOには「フロア・サイドトリム」「専用インテリアランプ」「フロアマット」そして「専用エンブレム」が標準装備されているほか、メーカーオプションとして「チル」「リフレッシュ」「フォーカス」「コンフォート」という、テーマの異なる4つの架装パッケージが用意されています。

まずチルは、ベースモジュールとサイドテーブル、クッションモジュールがセットになっており、「コーヒーやお菓子を楽しめるカフェのような空間」を作ることが可能。

次に「リフレッシュ」は、ベースモジュールが4つセットになったオプションで、フラットなスペースにすることで足を延ばしてゆったりとくつろいだり、寝たりすることができます。

フォーカスはワークテーブルがメインのセットで、シエンタのリアに作業空間が生み出せます。

最後にコンフォートは、ベースモジュールとサイドテーブルを組み合わせ、「ティータイムを楽しめる広々としたリビングのような空間」を楽しめるテーマです。

そしてこれらに使用する家具モジュールの取り付けはスライドロック式となっており、専用フロアや専用サイドトリムにモジュールを引っかけてスライドさせるだけ。

このように誰でも手軽にカスタムできるように工夫が凝らされている点も、シエンタJUNOの魅力です。

価格（消費税込、以下同）ですが、標準パーツを備えたシエンタJUNOの車両価格が365万4200円から385万2200円。

これに各パッケージオプションの価格がプラスされる形となり、チルは16万5000円、リフレッシュは22万円、フォーカスは23万1000円、コンフォートは33万円となっています。

また先述のように各モジュールは単体でも購入可能となっており、自分好みに組み合わせれば、他にはない唯一無二のスタイルを生み出すことができるでしょう。

このように、広々としたリアスペースを座席とは違うかたちで有効に活用したい人に向けたコンプリートカーのシエンタJUNO。

とくにアウトドアや車中泊を趣味とする方には最適な、おすすめできるモデルとなっています。