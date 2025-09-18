名城大学で9月18日から始められたのは、学生が朝食を100円で食べられる「100円朝食」。

【写真を見る】「100円朝食」始まる 食習慣の改善だけでなく物価高に苦しむ学生を支援 300円分のメニューを100円で 名城大学・名古屋市

卒業生や保護者などからの寄付金があてられ、学生たちは、パンとドリンクのセットや定食など300円分のメニューを100円で食べることができます。

（大学2年生）

「すごく安くて、ボリューミーだし、とてもおいしかった」

（大学2年生）

「100円で提供してくれていて感謝です」

朝食をとらない学生の食習慣の改善を目的に、2016年から始まった100円朝食。今回は、物価高に苦しむ学生を経済的に支援するねらいもあるのです。



（大学3年生）

「食費がかさむとバイトを頑張らないといけないので大変」

（大学3年生）

「苦しいです。家賃と携帯代を含めて7万いかないくらい。食費をおさえるようにしている」



物価高の中、学生を支える「100円朝食」は、10月17日まで実施されます。