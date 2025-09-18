横浜市内「ガスト」尻手店→「資さんうどん」尻手店へ 昨年すかいらーくHDが資さんを買収
北九州発祥のうどんチェーン店「資さんうどん」を展開する資さんが10月10日、神奈川・尻手店をグランドオープンする。
【写真】インパクト大！資さんうどん不動の人気No.1メニュー「肉ごぼ天うどん」
ファミリーレストラン「ガスト」などを運営するすかいらーくホールディングスが2024年9月6日、資さんの全株式を取得し、同社をすかいらーくグループとして迎えることを発表していた。今回は「ガスト尻手店」の店舗が「資さんうどん尻手店」となった。
「資さんうどん」は神奈川県内で2店舗目、横浜市内に初出店。尻手店は全国で88店舗目となる。営業時間は10時から24時だが、オープン後に順次24時間営業に切り替え予定。
今回の発表に先立ち、「資さんうどん」公式Xにて「資さんうどん尻手店」のオープンを告知したところ、「看板見て知った」「資さんうどんが尻手にできるらしい高まる」「ワクワクしてます」「尻手に資さんうどんができるのは超絶朗報」など期待のコメントが寄せられていた。
