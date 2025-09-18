ËÌ³¤Æ»¤Î40ÂåÃæ³Ø¶µ°÷ÂáÊá¡¡Åð»£¶¦Í»ö·ï¡¢5¿ÍÌÜÅ¦È¯
¡¡¶µ°÷¤é¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤·¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·ÙÇ®ÅÄ½ðÁÜººËÜÉô¤¬ÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ³Ø¶µ°÷¤Î40ÂåÃË¤ò¿·¤¿¤ËÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬18Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¶µ°÷¤Ï5¿ÍÌÜ¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¾¯½÷¤ÎÀÅª¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤ÆÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ê¤É¤ÇÌ¾¸Å²°»ÔÎ©¾®¤Î¼ç´´¶µÍ¡¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤È²£ÉÍ»ÔÎ©¾®¤Î¶µÍ¡¾®À¥Â¼»ËÌéÈï¹ð¡Ê37¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¾®¤Î¸µ¶µÍ¡¿åÆ£æÆÂÀÈï¹ð¡Ê34¡Ë¡á´ïÊªÂ»²õ¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¸øÈ½Ãæ¡á¤¬µ¯ÁÊ¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Î¶µ°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£