¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬»²²è¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¤¬18Æü¤ËÉ½¾´¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼²ñÄ¹¤¬¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÍ¿¹Íµ»Ò²ñÄ¹¤é¤ËÉ½¾´¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¡ÖÂç²ñ¤ÎÌÜÅª¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯¥ì¥¬¥·¡¼¡Ê°ä»º¡Ë¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£±¿Æ°¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¤ÎÌ´¤òÉÁ¤¯µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áª¼ê¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÇÆ¼Ô¤Î¥ì¥Ä¥£¥ì¡¦¥Æ¥Ü¥´¡Ê¥Ü¥Ä¥ï¥Ê¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£Í¿¹²ñÄ¹¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£