「すごくクマ」みたいな黒い犬さん、凛々しいお顔に「見てるだけで元気出る」「ゴリラ感もある…」
「すごくクマ」
こんなポストをされたのは愛（@1128aim）さん。
投稿されたのは、黒くて精悍な顔立ちの犬さんが正面から写った写真。まるでクマのように見える表情が印象的で、コメント欄でも「クマみたい！」「チベットスナギツネっぽい」と盛り上がりを見せました。
「完全にクマ！かわいい」
「ゴリラ感もある…」
「知り合いに似てて笑った」
「見てるだけで元気出る」
クマに似た、甲斐犬のお名前はひいくん。性格はマイペースでのんびり屋な末っ子気質の甘えん坊だといいます。ポストをされた愛さんにお話を伺いました。
ーー「すごくクマ」とポストされていましたが、どのような状況で撮影を？
「かまってください、と甘えに来たところが可愛くて写真を撮っていた内の一枚になります」
ーー最初にこの表情を見たときは？
「撮った写真を家族で見返してたのですが、全員一致の感想でクマっぽい！と笑いました」
ーー「クマっぽい」と感じることはよくあるのでしょうか？
「正面を向いた顔が割とクマみたいだな、と思うことがあります。クマのニュースを見ている時に、あのクマうちの犬に似てるね、などと話すこともあります」
ーー写真を撮った後、ひいくんの様子は？
「割とよく写真を撮っているので、またお姉ちゃん写真撮ってるなぁ、みたいな感じでした。その後そろそろ撫でてください、と催促されたので心ゆくまで撫で撫でしてました」
ーー特に可愛いと感じるのはどんな時でしょうか？
「ひいくんが冬毛になって首周りが2倍くらいのもふもふ感になった時にうちの子のもふもふ可愛い！となります。でも一番は一緒に暮らすゆうちゃんとひいくんの2匹が仲良さげにしてるのが一番可愛いなと思います」
愛さんは「リプライでクマみたい、チベットスナギツネみたい、ゴリラみたいと言った反応や、芸能人の誰某に似てる、知り合いに似てるなど大喜利のように盛り上がってて楽しかったです。また、ひいくんの写真を見て元気になれたというコメントも大変嬉しかったです。これを機に甲斐犬の可愛さや認知度などが上がればいいなと思います」と話してくれました。
堂々とした表情で“すごくクマ”な雰囲気をまといながらも、実際は甘えん坊なひいくん。そのギャップに魅了された方も多いのではないでしょうか。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）