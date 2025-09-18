「1人旅で行きたい福井県の温泉地」ランキング！ 2位「東尋坊三国温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜8日の期間、全国10〜60代の男女233人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい福井県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名な海の景色を見ながら入る温泉が癒されそうだから」（20代男性／大阪府）、「夕日を眺めながらゆっくりと風呂につかりたい」（50代女性／長野県）、「東尋坊の壮大な断崖絶壁を間近に見られる絶景ロケーションに魅力を感じたからです。自然の迫力を肌で感じられる場所で、心をリセットする1人旅にぴったりだと思いました。また、海沿いにある温泉地なので、日本海を眺めながら入れる露天風呂も多く、贅沢な時間を過ごせそうです。夕日が沈む景色も美しいと聞いており、ゆっくりと景色を楽しみながら自分のペースで過ごせる環境が整っているのも魅力です」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「あわら温泉は『共同源泉』ではなく、宿泊施設ごとに独自の源泉を持っているところが多いです。だから泊まる旅館によって泉質やお湯の肌触りが違うのが面白いポイントだから」（20代男性／千葉県）、「越前を観光するのに一番どこにでもアクセスしやすい。風情ある街並みに惹かれる」（40代女性／東京都）、「温泉街の雰囲気が好きで、特にあわらは足湯スポットが多いと聞いたので一人でも気軽に楽しめそうだと思いました。散歩しながら立ち寄れるのが魅力で、観光がてらのんびり過ごすにはちょうど良さそうです。夜は静かに湯に浸かりながら、旅気分を味わいたいです」（30代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：東尋坊三国温泉／70票東尋坊三国温泉は、福井県坂井市の観光名所・東尋坊周辺に広がる温泉地です。日本海に沈む夕日を望みながら温泉に浸かれるロケーションは、壮大な自然と静寂を同時に楽しめる魅力があります。静かに自然と向き合いながら自分のペースで過ごせることから、1人旅の行き先としてもぴったりのスポットです。
1位：あわら温泉／104票あわら温泉は、福井県の北端・あわら市にある名湯で、明治時代から続く歴史を持ち、旅館文化が色濃く残る温泉街です。旅館ごとに74本の自家源泉を持ち、それぞれ泉質や湯温が異なるのが特徴。落ち着いた街並みと多彩なお湯の種類も人気の理由。1人で静かにくつろげる宿も多く、1人旅に最適と多くの票を集めました。
