¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¡×¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤óà°¤Éô¥µ¥À¥ò·à¾ìá¤Ë»ëÄ°¼ÔÇú¾Ð¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¡Ö²øÊª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Æ¡Ä
ËÁÆ¬¤«¤é¤Î¤Ö¡¢Íö»Ò¤Èà¥³¥ó¥ÈáßÚÎö
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï18Æü¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¤á¤°¤ëà¥³¥ó¥Èá¤¬ßÚÎö¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÏÂè124²ó¤òÊüÁ÷¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î³«±é¤ÏÍâÆü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¸ø±é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤È²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¡£
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¡ÄÃÇ¤ë¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤Þ¤À²¿¤Á¤ã¤¢¡Ä¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤É¤¦¤»¤¢¤ì¤À¤í¡£¿ó¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤À¤í¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤É¤¦¤¤¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÀµ²ò¸À¤¦¤¬¤ä¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¤¤¤Ä¤â¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×
¡¡Íö»Ò¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¡£¤â¤·¤¢¤ó¤Ñ¤ó¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¤ªÎé¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ï¤º¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Á¤Ó2¹æ¡£²¶¤¬¶â¤ËÅ¾¤ÖÃË¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¡×
¡¡¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤Î¤Ö¤ÈÍö»Ò¡£
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤°¤é¤¤¸À¤¨¤è¡×
¡¡´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¥Ñ¥ó¿©¤¤¶¥Áè¤Ç¤â¤ä¤ó¤Î¤«¡×
¡¡¤Î¤Ö¡ÖÌÀÆü¡¢¿ó¤µ¤ó¤Î²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬³«±é¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ç¸ø±é¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡Ä¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö²øÊª¡ª¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö²ø·æ¤¸¤ã¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¿©¤ï¤ì¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¥Ñ¥ó¤Î²½¤±Êª¤À¤í¡©¡¡²øÊª¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×
¡¡Íö»Ò¡Ö¡Ê¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Á¤å¤¦¤¬¤ä¤Í¤§¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï²¿¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿©¤ï¤»¤ó¤À¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¿ó¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ê¤«¤ò¶õ¤«¤»¤¿¿Í¤é¤òµß¤¤¤¿¤¤¤¬¤Ç¤¹¡×
¡¡Íö»Ò¡Ö¥á¥ë¥Ø¥ó¤ä¤¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤ª²½¤±¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î´é¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ï´é¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤è¤Ê¡×
¡¡±¦¼ê¤òµó¤²¤ÆÈô¤Ö¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÁðµÈ¡£
¡¡ÁðµÈ¡Ö¼ó¤«¤é¾å¤Î¤Ê¤¤À¸Ì¿ÂÎ¤Ê¤ó¤Æ¡¢²øÊª¤À¤í¤¦¤¬¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö´é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤Î¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤´é¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¤ä¤¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö°ì²ó¤½¤Î¤ª¤ä¤¸Ï¢¤ì¤ÆÍè¤¤¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬²¿¤Á¤ã¤¢¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¢¤»¤ó¡£¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÍÅÀº¤Ê¤¬¤è¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤Î²øÊª¤È¡¢¤ª¤ä¤¸¤ÎÍÅÀº¡©¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤¾¡×
¡¡¤Î¤Ö¡ÖÉî¿«¤·¤¿¤éµö¤µ¤ó¤¡£¿ó¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â·æºî¤ä¡×
¡¡ÁðµÈ¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤Î¤Ö¡£
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤À¤±¤À¤í¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤â¤ª¤Þ¤¨¤â¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤¾¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÉî¿«¤·¤¿¤éµö¤µ¤ó¤¤Í¡×
¡¡»ß¤á¤ËÆþ¤ëÍö»Ò¡£
¡¡Íö»Ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥ó¥«¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤ä¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤¢¤Î¡¢¤É¤¦¤«¡×
¡¡Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ö¡£
¡¡ÁðµÈ¡ÖÌµÍý¤À¤è¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¾Æ¤¯¤ó¤À¤è¡£¤³¤³¤Ï¥À¥á¤À¤¾¡£²¶¤ÏÇ¯´ó¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤¢¡¢¤¸¤ã¤¢¤¦¤Á¤ÎÅ·²Ð¤Ç¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤Ï¤¤¡©¤´²ÈÄí¤Ë¤¢¤ëÅ·²Ð¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥Ñ¥ó¤¬¾Æ¤±¤Þ¤¹¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡£²¶ÍÍ¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤´¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤«¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡»ëÀþ¤ò³°¤·¤Æ·úÊª¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¸«¤ëÁðµÈ¡£
¡¡ÁðµÈ¡Ö¤Ï¤¤¡¢º£¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤¨¤Ã¡×
¡¡ÁðµÈ¡Ö²¶¤ÏË»¤·¤¤¤ó¤À¡£µ¢¤ì¡×
¡¡·úÊª¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢Ãæ¤ÎÃ¯¤«¤ËÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ëÁðµÈ¡£
¡¡Íö»Ò¡ÖÃ¯¤â¡Ä¡×
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ö¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¦¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤óËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡¡¦¡ÖËÁÆ¬¤«¤é¥ä¥à¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥È·à¾ì¤ÇºÇ¹â¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¡¦¡ÖËÁÆ¬¤ÏÊÌ¼¡¸µ¡©¤Î¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ·à¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡¦¡Ö¤ä¤à¤µ¤ó¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤á¤ÐÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Û¤É¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ö¤ÈÎäÀÅ¤ËºÛ¤¯Íö»Ò¤¬ÌÌÇò¤¤¡×
¡¡¡¦¡Ö¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¸¥®¥ìµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥Á¥¥ó¤À¤Í¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢°¤Éô¤È²Ï¹ç¤Ï2024Ç¯¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²û¤«¤·¤àÀ¼¤â¡£
¡¡¡¦¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ª¤·¤È¤ä¤«¤ÊÍö»Ò¤¬¡¢¥ä¥à¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÅÓÃ¼¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡×
¡¡¡¦¡ÖÍö»Ò¤¬½ã»Ò¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡¦¡ÖÍö»Ò¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¡¢¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥³¥ó¥Ó¡×
¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÁí¹ç¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£